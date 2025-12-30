Ajit Pawar Office Vandalised : नागपूरमध्ये अजित पवार गटाच्या कार्यालयाची तोडफोड; उमेदवारी न मिळाल्याने कार्यकर्ते आक्रमक; पाहा VIDEO

NCP Office Vandalised by Angry Workers In nagpur : मनपा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी इच्छूकांची लगभग सुरु आहे. मात्र, अनेकांनी उमेदावारी न मिळाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अशातच नागपूरमध्ये राष्ट्रवादीच्या नाराज कार्यकर्त्यानी अजित पवार यांच्या कार्यालयाती तोडफोड केल्याचा प्रकार घडला आहे. यात कार्यालयात मोठं नुकसान झालं आहे. .साम टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, नागपूरमधील गणेशपेठ भागातील अजित पवार गटाच्या कार्यालयाची ही तोडफोड करण्यात आली आहे. याच कार्यालयातून इच्छूक उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप करण्यात येत होतं. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते याठिकाणी दाखल झाले होते. अशातच काही इच्छूकांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यानंतर संतप्त कार्यकर्त्यांनी कार्यालयात राडा केला. .Parth Pawar: ''पार्थ पवारांवर अजून गुन्हा का दाखल नाही?'', हायकोर्टाने स्वतःहून विचारलं; ''हे तेच का उपमुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव..''.यावेळी नाराज कार्यकर्त्यांनी अजित पवार यांच्या कार्यालयाची तोडफोड केली. यात टीव्ही आणि काचांसह अनेक वस्तूंचं मोठं नुकसान झालं. त्याचा व्हिडीओदेखील आता समोर आला असून यात तोडफोट झाल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. त्यानंतर एबी फॉर्मचं वाटप पुन्हा सुरु झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. .Ajit Pawar : ‘तिजोरी सर्वांसाठी खुली’; माळेगावच्या सभेत अजित पवारांचा निधी-वाटपातील भेदभावावर मोठा खुलासा!.नागपूरमध्ये महायुतीत जागावाटपाचा तिढा उद्यापही सुटला नसून आता अजित पवार गटाकडून स्वबळाचा नारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे अजित पवार गट एकट्याच्या स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहे. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात इच्छुक उमेदवारांनी पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर गर्दी केली. यात काही इच्छुक उमेदवारांना उमेदवारी न मिळाल्यामुळे नाराज होत आक्रमक पावित्रा घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.