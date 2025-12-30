नागपूर

Ajit Pawar Office Vandalised : नागपूरमध्ये अजित पवार गटाच्या कार्यालयाची तोडफोड; उमेदवारी न मिळाल्याने कार्यकर्ते आक्रमक; पाहा VIDEO

Ajit Pawar NCP Office Vandalised by Angry Workers : राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातील टीव्हीसह अनेक वस्तूंचं मोठं नुकसान झालं आहे. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
Shubham Banubakode
Updated on

NCP Office Vandalised by Angry Workers In nagpur : मनपा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी इच्छूकांची लगभग सुरु आहे. मात्र, अनेकांनी उमेदावारी न मिळाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अशातच नागपूरमध्ये राष्ट्रवादीच्या नाराज कार्यकर्त्यानी अजित पवार यांच्या कार्यालयाती तोडफोड केल्याचा प्रकार घडला आहे. यात कार्यालयात मोठं नुकसान झालं आहे.

