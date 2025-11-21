Nagpur Crime : त्या मजुराचा जळून मृत्यू नव्हे, तर गळा आवळून हत्या? शरीर जळाले मात्र हातातील लायटर...

नागपूर : अजनी भागातील जयवंतनगर येथे निर्माणाधीन इमारतीच्या खोलीत ३३ वर्षीय युवकाचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत (Nagpur Crime) आढळला. ही घटना गुरुवारी सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. हा जळून झालेला मृत्यू नसून ती गळा आवळून हत्या करण्यात आल्याची माहिती शवविच्छेदन अहवालातून पुढे आली आहे..मध्ये प्रदेशातील (Madhya Pradesh) घुगली छत्तरपूर येतील रहिवासी धनसिंग दरामसिंग उईके असे मृत युवकाचे नाव आहे. धनसिंगचे प्रेत शवविच्छेदनासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) आणले. संशयास्पद आढळल्यामुळे उशिरापर्यंत उत्तरीय तपासणी झाली नव्हती. दुपारनंतर उत्तरीय तपासणी झाली..यात गळा आवळून त्याची हत्या करण्यात आली. ही हत्या लपवण्यासाठी मृतकाला जाळण्यात आले असावे. विशेष म्हणजे गळा आवळून हत्या झाल्याचा अहवाल पोलिसांना दिला असल्याची माहिती मेडिकलच्या शवविच्छेदन विभागाकडून प्राप्त झाली. हा जळून मृत्यू नव्हे तर ती हत्या असल्याची चर्चा जयवंतनगर परिसरात होती. त्याला शवविच्छेदन अहवालामुळे बळ मिळाले. धनसिंग याची हत्याच झाली असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशीपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जयवंतनगर परिसरात गोल्हर यांच्या घरी बांधकामासाठी दीड महिन्यांपूर्वी धनसिंग नागपुरात आला होता. त्याला दारूचे व्यसन होते. बुधवारी रात्री तो लोखंडी पत्र्यावर बोरे टाकून मच्छरदाणी लावून झोपला होता. झोपेपूर्वी तो विडी ओढत होता. दारूच्या नशेत असल्याने त्याने जळती विडी बाजूला टाकली आणि झोपी गेला. यामुळे पोत्याला आग लागली. ती पसरल्याने तो जळाला. आज सकाळी त्याचा जळालेल्या मृतदेह आढळला. पोलिसांनी प्राथमिक तपासात आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे..हातातील लायटर मात्र जळाले नाहीधनसिंग या युवकाचा जळून मृत्यू झाल्यानंतर पंचनाम्यात हातात लायटर होते, असे सांगण्यात आले. दरम्यान हातातील लायटर मात्र जळाले नाही. यामुळेच मृत्यूवर संशय असल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.