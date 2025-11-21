नागपूर

Nagpur Crime : त्या मजुराचा जळून मृत्यू नव्हे, तर गळा आवळून हत्या? शरीर जळाले मात्र हातातील लायटर...

Burnt Body of Young Man Found in Under-Construction Building : अजनीतील जयवंतनगर येथे निर्माणाधीन इमारतीत ३३ वर्षीय युवकाचा जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडला आहे.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर : अजनी भागातील जयवंतनगर येथे निर्माणाधीन इमारतीच्या खोलीत ३३ वर्षीय युवकाचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत (Nagpur Crime) आढळला. ही घटना गुरुवारी सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. हा जळून झालेला मृत्यू नसून ती गळा आवळून हत्या करण्यात आल्याची माहिती शवविच्छेदन अहवालातून पुढे आली आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Nagpur
nagpur crime
police case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com