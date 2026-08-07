Nagpur-Amravati Highway Potholes: टोल वसुली कोट्यवधींची; महामार्ग मात्र खड्डेमय; चाळीस किलोमीटरचा प्रवास धोकादायक; कंपनीवर कारवाईची मागणी

बाजारगाव: नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वरील दत्तवाडी ते कोंढाळी या सुमारे ४० किलोमीटरच्या टोल मार्गावर जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. दररोज लाखो रुपयांचा टोल वसूल केला जात असतानाही महामार्गाची कायमस्वरूपी दुरुस्ती होत नसल्याने वाहनचालक आणि नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..बाजारगाव-चौदामैल, बाजारगाव-कोंढाळी तसेच बाजारगाव-वाडी या मार्गांवर मोठमोठे खड्डे पडले असून पावसाचे पाणी साचल्याने त्यांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे दुचाकीस्वार घसरून पडण्याच्या घटना वाढल्या असून चारचाकी वाहनांचेही नुकसान होत आहे..Sangli Road Accident : ड्यूटी संपली, भूक लागल्याने नाश्ता शोधायला निघाले अन्...; सांगलीत उड्डाणपुलावर भीषण अपघात, कारच्या धडकेत 24 वर्षीय डॉक्टर तरुणीचा दुर्दैवी अंत.बाजारगाव परिसरातील बोगद्यात दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. तसेच अनेक ठिकाणी सर्व्हिस रोडचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याने स्थानिक नागरिक, व्यापारी व शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नागपूर ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष निखिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. महामार्गावरील खड्डे तातडीने बुजविणे, बोगद्यातील पाणी साचण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविणे, अपूर्ण सर्व्हिस रोड पूर्ण करणे आणि निकृष्ट देखभालीबाबत अटलांटा कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली..Nagpur Cyber Fraud: डिलिव्हरी बॉयच्या मुखवट्याआड उभारले ठकबाजांचे साम्राज्य; महिला अटकेत, तिघे फरार; ‘म्युल’ खात्यांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश.अपघातांची धक्कादायक आकडेवारीकोंढाळी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २०२० ते २०२३ या कालावधीत महामार्गावर १६५ अपघात झाले. यात ८० जणांचा मृत्यू, तर १११ जण गंभीर जखमी झाले. सन २०२०-२१ मध्ये ४१, २०२१-२२ मध्ये ५८ आणि २०२२-२३ मध्ये ६६ अपघातांची नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर महामार्गाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.."दररोज वाहनचालकांकडून टोल वसूल केला जातो; मात्र महामार्गाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. बाजारगाव परिसरातील खड्डे, बोगद्यात साचणारे पाणी आणि अपूर्ण सर्व्हिस रोडमुळे अपघात वाढत आहेत. संबंधित कंपनीवर तातडीने कारवाई करून महामार्गाची कायमस्वरूपी व दर्जेदार दुरुस्ती करावी."- निखिल पाटील, जिल्हाध्यक्ष, मनसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.