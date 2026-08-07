नागपूर

Nagpur-Amravati Highway Potholes: टोल वसुली कोट्यवधींची; महामार्ग मात्र खड्डेमय; चाळीस किलोमीटरचा प्रवास धोकादायक; कंपनीवर कारवाईची मागणी

Heavy Toll Collection but Poor Road Maintenance: नागपूर-अमरावती महामार्गावरील दत्तवाडी-कोंढाळी टोल मार्ग खड्डेमय झाल्याने वाहनचालकांचा जीव धोक्यात. कोट्यवधींची टोल वसुली असूनही दुरुस्ती नाही; कंपनीवर कारवाईची मागणी.
Nagpur-Amravati Highway Potholes

Nagpur-Amravati Highway Potholes

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बाजारगाव: नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वरील दत्तवाडी ते कोंढाळी या सुमारे ४० किलोमीटरच्या टोल मार्गावर जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. दररोज लाखो रुपयांचा टोल वसूल केला जात असतानाही महामार्गाची कायमस्वरूपी दुरुस्ती होत नसल्याने वाहनचालक आणि नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

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