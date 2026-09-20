Nagpur Amrut 2 : खोदकामावरून मुख्यमंत्र्यांचा संताप ‘अमृत २’ची सर्व कामे मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश

नागपूर : रस्ते खोदकामाच्या नावाखाली नागरिकांची गैरसोय आणि पुनर्भरणाच्या नावाखाली निकृष्ट कामे, असा प्रकार चालणार नाही. ‘अमृत २’च्या कामांवरून आलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रस्ते खोदकाम व पुनर्भरणाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली..कामांच्या गुणवत्तेशी तडजोड न करता मार्च २०२७ पर्यंत ‘अमृत २’ची सर्व कामे पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. शहरात ‘अमृत २’ योजनेअंतर्गत सुरू असलेली विकासकामे आणि पोहरा नदीचे प्रदूषण निर्मूलन व पुनरुज्जीवन या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली रामगिरी येथे बैठक पार पडली..दुष्काळात कुणी खाईना का? ५०-६० रुपयांचे ड्रायफ्रूट्स, राईचा पर्वत करायची काय गरज? काजू-बदाम खाणाऱ्या खासदाराची प्रतिक्रिया.आमदार प्रवीण दटके, मनपाच्या स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी-वखरे, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, मुख्यमंत्र्यांच्या ओएसडी आशा पठाण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता संभाजी माने, कार्यकारी अभियंता नीता ठाकरे, मनपाच्या मुख्य अभियंत्या लीना उपाध्ये, नगरसेवक तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत उपस्थित नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागातील खोदकाम व पुनर्भरणाच्या कामाबद्दलच्या समस्या थेट मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडल्या..सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सिमेंट रस्त्यांवर पुनर्भरण किंवा खड्डे बुजविण्याचे काम करताना कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करता शास्त्रीय व वैज्ञानिक पद्धतीचा सक्तीने अवलंब करण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच, भविष्यात शहरात होणाऱ्या रस्ते खोदकाम आणि त्यानंतरच्या पुनर्भरण प्रक्रियेसंदर्भात संबंधित सर्व विभागांची संयुक्त बैठक बोलावून एक सर्वसमावेशक व कडक धोरण तयार करण्याची सक्त सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. तसेच कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर सक्त कारवाई करण्याची ताकीदही त्यांनी दिली..‘सकाळ’ने मांडली समस्याशहरात अमृत योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांसाठी ठिकठिकाणी करण्यात येणारे नियोजनशून्य खोदकाम आणि त्यानंतर रस्त्यांचे योग्य पद्धतीने न होणारे पुनर्भरण यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्डे, उखडलेले रस्ते, धुळीचे लोट आणि वाहतुकीला निर्माण होणारे अडथळे यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासावर परिणाम होत आहे. या गंभीर समस्येकडे ‘सकाळ’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून लक्ष वेधले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.