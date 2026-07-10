पाकिस्तानी गँगस्टरकडून नागपूरच्या युवकांना फुस; १० जणांना एटीएसने घेतलं ताब्यात, कसा केला जात होता संपर्क?

मंगेश गोमासे नागपूर : पाकिस्तानस्थित कुख्यात गँगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जाट आणि राणा हनेने यांच्या कथित संपर्कात असल्याच्या संशयावरून महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) गुरुवारी नागपूरसह गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत एकाच वेळी धाडसत्र राबवून दहा युवकांना ताब्यात घेतले आहे. सकाळी सात वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या कारवाईत नागपूर विभागाच्या पथकाने संशयितांची चौकशी सुरू केली असून, अकोला येथेही अशाच प्रकारची कारवाई झाल्याची माहिती एटीएसकडून मिळाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासात ताब्यात घेतलेले युवक इन्स्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून पाकिस्तानी गँगस्टरांच्या संपर्कात आल्याचे समोर आले आहे. संबंधित युवकांना विविध लिंक पाठवून त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आला होता. या माध्यमातून त्यांची मानसिकता, आर्थिक परिस्थिती आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची पडताळणी केली जात असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे..ATS Raids : पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीशी संपर्कात पुण्यातील चौघे; एटीएसकडून राज्यभरात धडक छापेमारी.संबंधित गँग देशात स्वतःचे जाळे विस्तारण्यासाठी कुख्यात गुंड, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले, अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले, पैशांची गरज असलेले तसेच धाडसी कृत्य करण्याची मानसिकता असलेल्या युवकांना लक्ष्य करत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अशा युवकांना आमिष दाखवून त्यांचा वापर गुन्हेगारी किंवा देशविघातक कारवायांसाठी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त केला एटीएसकडून जात आहे. सध्या नागपुरातील कार्यालयात त्यांची चौकशी सुरू असून एटीएसकडून त्याबाबत गोपनियता पाळण्यात येत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: बनावट आधार कार्ड, परदेशात व्यवहार; केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेने वाळूजमधून युवकाला घेतले ताब्यात, नऊ तास चौकशी.सोशल मिडियावर करडी नजरया पार्श्वभूमीवर देशभरातील गुप्तचर यंत्रणा सतर्क झाल्या असून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील संशयास्पद हालचालींवर बारकाईने नजर ठेवण्यात येत आहे. एटीएसने ताब्यात घेतलेल्या युवकांच्या मोबाईल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि डिजिटल व्यवहारांची तपासणी सुरू केली आहे. चौकशीनंतर पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..युवकांना कसे लक्ष्य केले जात होते?पाकिस्तानी गॅंगस्टरकडून इन्स्टाग्राम व इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून संपर्क करून विविध लिंक पाठवून संवाद सुरू करण्यात येतो. यामध्ये आर्थिक अडचणीत असलेले, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे किंवा धाडसी युवकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. डिजिटल माध्यमातून नेटवर्क विस्तारण्याचा कथित प्रयत्न पाकिस्तानी गॅंगकडून करण्यात येत आहे..कोण आहेत हे पाकिस्तानी गँगस्टर?शहजाद भट्टी हा पाकिस्तानस्थित कुख्यात गँगस्टर. भारतीय तपास यंत्रणांच्या मते भारतात नेटवर्क उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याशिवाय आबिद जाट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून युवकांशी संपर्क साधणारा शहजादचा सहकारी आहे. तसेच राणा हनेने युवकांची भरती आणि ऑनलाइन संपर्क वाढविण्याची भूमिका असल्याचा तपास यंत्रणांचा संशय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.