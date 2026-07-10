नागपूर

पाकिस्तानी गँगस्टरकडून नागपूरच्या युवकांना फुस; १० जणांना एटीएसने घेतलं ताब्यात, कसा केला जात होता संपर्क?

Maharashtra ATS latest action in Nagpur : सकाळी सात वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या कारवाईत नागपूर विभागाच्या पथकाने संशयितांची चौकशी सुरू केली.
Maharashtra ATS latest action in Nagpur

Maharashtra ATS latest action in Nagpur

esakal

Shubham Banubakode
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मंगेश गोमासे

नागपूर : पाकिस्तानस्थित कुख्यात गँगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जाट आणि राणा हनेने यांच्या कथित संपर्कात असल्याच्या संशयावरून महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) गुरुवारी नागपूरसह गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत एकाच वेळी धाडसत्र राबवून दहा युवकांना ताब्यात घेतले आहे. सकाळी सात वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या कारवाईत नागपूर विभागाच्या पथकाने संशयितांची चौकशी सुरू केली असून, अकोला येथेही अशाच प्रकारची कारवाई झाल्याची माहिती एटीएसकडून मिळाली आहे.

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