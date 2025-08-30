नागपूर : उधारीच्या पैशाच्या वादातून चौघांनी मिळून ऑटोडिलरचा व्यवसाय असलेल्या ३१ वर्षीय युवकाचे अपहरण करीत, त्याच्या मारहाणीच्या व्हिडिओ ‘स्नॅपचॅट’या सोशल मीडिया प्लॅटफार्मवर अपलोड केला. ही धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता.२८) समोर आली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून चारही आरोपींना दोन तासांत अटक केली. .शाहीद अली अमजद अली (रा. ओमसाईनगर, कळमना) असे अपहरण झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. अफजल अहमद जावेद इकबाल (वय २९, रा. अंसारनगर, मोमीनपुरा), सय्यद अतिफ जोहर सय्यद नसीम जोहर (वय ३२, रा. हफीज बेकरीजवळ, मोमीनपुरा), कामरान नकीब अशफाक अहमद (वय २९, रा. हफीज बेकरीमागे, मोमीनपुरा), जमाल अहमद जावेद इकबाल (वय 26, रा. अंसारनगर, मोमीनपुरा) अशी आरोपींची नावे आहेत. कामरान हा कुख्यात गुंड असून त्याच्यावर एमडी तस्करीसह अनेक गुन्हे दाखल आहेत..शाहीद अली मध्यप्रदेशातून तंबाखू आणून नागपुरात विक्री करीत होता. या व्यवसायात चारही आरोपींनी पैसे गुंतविले होते. तोटा झाल्याने व्यवसाय बंद करून ऑटोडिलरचा व्यवसाय सुरू केला. गुंतविलेले पैसे परत मिळावे, यासाठी चौघांनीही शाहीद अलीच्या मागे तगादा लावला..पण, शाहीद पैशासाठी टाळाटाळ करीत होता. त्यामुळे गुरुवारी (ता.२८) सायंकाळी साडेचार वाजताच्या सुमारास अफजल आणि सय्यद यांनी शाहीदला भेटण्यासाठी बेलेनगरात बोलाविले. तो येताच, तिघांनी मारहाण केली. त्यानंतर त्याला सय्यदच्या ‘दुल्हन’ या कापडाच्या दुकानात आणले. तिथे जमाल अहमद याने त्याला मारहाण केली..Buldhana Accident : कावड यात्रेत भरधाव दुचाकी घुसली; १ ठार, तीन जखमी.त्याचा व्हिडिओ तयार करून स्नॅपचॅटवर अपलोड केला. पोलिसांना ११२ वरून घटनेची माहिती मिळताच, कळमना ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण काळे यांच्या पथकाने चौघांनाही अटक करीत, शाहीद अली याची सुखरूप सुटका केली. आरोपींच्या ताब्यातून दोन दुचाकी, चार मोबाइल फोन, लाकडी बेसबॉल स्टीक दोन लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.