नागपूर

Nagpur Crime: उधारीच्या वादातून ऑटो डीलरचे अपहरण; चौघांना अटक, मारहाण करतानाचा व्हिडिओ समाजमाध्‍यमावर

Crime News: नागपूरमध्ये उधारीच्या पैशावरून ऑटो डीलरचे अपहरण करून मारहाण करण्यात आली. आरोपींनी मारहाणीचा व्हिडिओ थेट सोशल मीडियावर अपलोड केला. पोलिसांनी चारही आरोपींना दोन तासांत अटक करून युवकाची सुटका केली.
Nagpur Crime
Nagpur Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : उधारीच्या पैशाच्या वादातून चौघांनी मिळून ऑटोडिलरचा व्यवसाय असलेल्या ३१ वर्षीय युवकाचे अपहरण करीत, त्याच्या मारहाणीच्या व्हिडिओ ‘स्नॅपचॅट’या सोशल मीडिया प्लॅटफार्मवर अपलोड केला. ही धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता.२८) समोर आली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून चारही आरोपींना दोन तासांत अटक केली.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
police investigation
auto dealer crime
social media crime video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com