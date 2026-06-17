Nagpur: नागपुरात चार आयुर्वेदिक दवाखान्यांना टाळे, मनपाकडून आयुर्वेद उपचार पद्धतीची उपेक्षा

केवल जीवनतारे: सकाळ वृत्तसेवा नागपूर, ता. १६: केंद्र शासनाने आयुष मंत्रालयाची स्थापना करीत आयुर्वेदिक उपचारांना चालना देण्यावर भर दिला आहे. त्याचवेळी उपराजधानीतील मनपाच्या अखत्यारीत असणारी चार आयुर्वेदिक दवाखाने बंद झाले आहेत. सोबतच आयुर्वेद तज्ज्ञांची पदेही व्यपगत करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे..आयुर्वेद व्याधी बरी करणारे प्राचीन शास्त्र आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद लक्षात घेता महापालिकेकडून आठ आयुर्वेदिक दावाखाने सुरू करण्यात आली. पन्नास वर्षांपूर्वीपासून आरोग्य सेवेचा वसा सांभाळणाऱ्या या दवाखान्यांपैकी 'पारडी', 'झिंगाबाई टाकळी', 'तेलंखेडी', 'टिमकी' येथील आयुर्वेदिक दवाखाने बंद करून नागरी आरोग्य केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. त्यावरून मनपा आयुर्वेद उपचार पद्धतीची उपेक्षा करीत असल्याची टीका आयुर्वेद तज्ज्ञांकडून केली जात आहे..Mumbai Water Crisis : मुंबईवर अभूतपूर्व पाणी संकट ! जलाशयांत केवळ १० टक्के पाणीसाठा; बांधकाम, जलतरणचा पाणीपुरवठा आजपासून बंद .केवळ ६ आयुर्वेद तज्ज्ञ शिल्लकमनपाच्या आरोग्य विभागात १७ आयुर्वेद तज्ज्ञ कार्यरत होते. परंतु, त्यांच्या निवृत्तीनंतर वैद्यांची पदे भरण्यात आली नाही. मनपा प्रशासनाने आयुर्वेद तज्ज्ञांची १० पदे कायमस्वरूपी व्यपगत केली असून सध्या केवळ ६ आयुर्वेद तज्ज्ञ कार्यरत आहेत..तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांचे वक्तव्य चर्चेतनागपूर एम्समध्ये आयोजित एका कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी आलेले तत्कालीन आयुष मंत्रालयाचे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी 'आगामी काळात एम्समध्ये आयुर्वेदिक आणि आधुनिक अशा दोन्ही उपचार पद्धती एकत्र उपलब्ध असावेत, असा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे', अशी भावना व्यक्त केली होती. नागपुरातील ४ आयुर्वेदिक दवाखाने बंद झाल्यानंतर त्यांचे विधान चर्चेत आले आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध रुग्णालयात 'आयुर्वेदिक विभाग' सुरू केला जात आहे. मात्र, नागपूर महानगरपालिका आयुर्वेदाला तिलांजली देत असल्याची भावना आयुर्वेद तज्ज्ञांनी व्यक्त केली..PM Kisan 23rd Installment: 23व्या हप्त्याची प्रतीक्षा संपली! 2,000 रुपये कधी खात्यात येणार? थेट कृषिमंत्र्यांनीच सांगितली तारीख.कोरोनानंतर आयुर्वेदाकडे कलकोरोनानंतर आयुर्वेदिक उपचारांकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. यामुळे रुग्णांना चांगले आयुर्वेदिक उपचार मिळावेत यासाठी आयुर्वेदिक दवाखाने अत्याधुनिक करण्याची गरज होती. परंतु, वर्षानुवर्षे भाजपची सत्ता असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेने सुरू असणारे दवाखाने बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे.मनपाच्या आयुर्वेदिक"दवाखान्यांत नागरी आरोग्य केंद्र सुरू केली. पण, चार आयुर्वेद दवाखाने सुरू असून तिथे आयुर्वेद तज्या सेवा देत आहेत. आयुर्वेद तज्ज्ञांची रिक्तपदे भरण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. हळूहळू प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयुष अंतर्गत उपचार सुरू होत आहेत."-डॉ. दीपक सेलोकर, आरोग्य अधिकारी, मनपा, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.