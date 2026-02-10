Nagpur Crime: दारूच्या वादातून मित्राचा खून; नागपुरात तीन जणांना अटक

नागपूर : पैसे देऊनही पार्टीत कमी दारू आणल्याने झालेल्या भांडणातून मित्रांनीच डोक्यावर दांड्याने प्रहार करीत मित्राचा खून केला. ही थरारक घटना रविवारी (ता.८) दुपारी पाचपावली हद्दीतील बाबा बुद्धाजीनगरात घडली..या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. रमेश ऊर्फ वैद्य मुकुंदराव मसराम (वय ४०, रा. ताजनगर, वैशालीनगर, पाचपावली) असे मृताचे तर शंकर श्रीपाद भैसारे (वय ४८), कपिल रामप्रसाद नगरारे (वय ४३) व जसवंतसिंग नरेंद्रसिंग अडी (वय सायंकाळी जाणार होते उज्जैनला रमेश मसरास, शंकर भैसारे आणि त्याचे दोन मित्र हे दारूची पार्टी झाल्यावर उज्जैन येथे दर्शनासाठी जाणार होते. तशी तयारीही त्यांनी केली होती. मात्र, क्षुल्लक वादातून झालेल्या मारहाणीत रमेशचा मृत्यू झाला..Nagpur Crime: दारूभट्टीत झालेल्या वादातून खून; राजकमल चौकातील घटना, दोन अल्पवयीनांसह सहा जण ताब्यात.७५) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार असल्याने चौघेही सकाळी साडेदहा वाजताच्या सुमारास पाचपावलीतील बाबा बुद्धाजीनगरात प्लॉट क्रमांक ४३ मध्ये पार्टी करण्यासाठी जमले. रमेश मसराम यांनी पैसे देत मित्रांकरवी दारू मागवून घेतली..सर्वांनी दारू पिल्यानंतर, रमेश यांनी पुरेसे पैसे देऊनही कमी दारू आणल्याने शंकरला जाब विचारत शिवीगाळ केली. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. शंकरने लाकडी दांड्याने रमेश यांच्यावस पोलिस कोठडी सुनावली..Nagpur Crime : नागपूरमध्ये 'रजनीकांत'चा धाडसी दरोडा, पोलिसांनी केली अटक.डोक्यावर फटका मारला. त्यात रमेश गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने मेयो रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी मृताचा भाऊ चंद्रकांत मसराम (वय ५०, रा. यादवनगर, स्वीपर कॉलनी, उप्पलवाडी, यशोधरानगर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पाचपावली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक केली असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. तिघांनाही न्यायालयासमोर सादर केल्यावर न्यायालयाने त्यांची ३ दिवस पोलिस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.