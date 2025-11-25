नागपूर

Nagpur Fire: घरासह डेकोरेशनच्या दुकानांना भीषण आग; बाबा फरीदनगर येथील घटना, १ कोटी ३ लाख रुपयांचे नुकसान!

Massive Fire in Baba Faridnagar, Nagpur: नागपूरच्या बाबा फरीदनगरमध्ये सोमवारी सकाळी आग लागून दोन डेकोरेशन व फॅब्रिकेशनच्या दुकानांसह एका घराचे मोठे नुकसान झाले. मेसर्स राणा डेकोरेशन/फेब्रिकेशन, मेसर्स इकबाल डेकोरेशन आणि अजीम व नजीम शेख यांच्या घरातील साहित्य जळून राख झाले.
Nagpur Fire

Nagpur Fire

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : झिंगाबाई टाकळी भागातील बाबा फरीदनगरमध्ये लागून असलेल्या दोन डेकोरेशन व फॅब्रिकेशनच्या दुकानाला आणि एका घराला आग लागली. ही आग इतकी भीषण होती की, एका डेकोरेशनच्या दुकानाचे संपूर्ण साहित्य जळून राख झाले. यात सुमारे १ कोटी ३ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने दिली. ही घटना सोमवारी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास घडली. सहा गाड्यांच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
fire
Fire Accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com