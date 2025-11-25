Nagpur Fire: घरासह डेकोरेशनच्या दुकानांना भीषण आग; बाबा फरीदनगर येथील घटना, १ कोटी ३ लाख रुपयांचे नुकसान!

नागपूर : झिंगाबाई टाकळी भागातील बाबा फरीदनगरमध्ये लागून असलेल्या दोन डेकोरेशन व फॅब्रिकेशनच्या दुकानाला आणि एका घराला आग लागली. ही आग इतकी भीषण होती की, एका डेकोरेशनच्या दुकानाचे संपूर्ण साहित्य जळून राख झाले. यात सुमारे १ कोटी ३ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने दिली. ही घटना सोमवारी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास घडली. सहा गाड्यांच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्यात आली..मेसर्स राणा डेकोरेशन/फेब्रिकेशन, मेसर्स इकबाल डेकोरेशन आणि डेकोरेशनच्या दुकानाला लागून असलेले अजीम शेख व नजीम शेख यांच्या घराला सकाळी आग लागली. आगीची माहिती मिळताच मनपाच्या सुगतनगर अग्निशमन केंद्रातून गाड्या तत्काळ रवाना झाल्या..आगीत दुकानातील वेल्डिंग मशिन, ग्राइंडर, कटर, ड्रील मशिन, प्रायमर पेंटचे साहित्य, डेकोरेशनचे कापड व इतर साहित्य असे १ कोटीचे नुकसान झाले. डेकोरेशला लागून असलेले मेसर्स इकबाल डेकोरेशनमधील संपूर्ण ताडपत्री जळाली..त्यांचे १० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. तर अजमी शेख व नजीम शेख यांच्या घरातील ओव्हन, फ्रीज, वॉशिंग मशिन, सायकल, घरातील पडदे, लाकडी दरवाजे, खिडकी, बाथरूममधील गिजर, प्लास्टिकची पाण्याची टाकी, एसीचे आऊट डोअर आणि कागदपत्रे असा एकूण सुमारे ३ लाख रुपयांचे घरातील साहित्य जळून राख झाले..Nashik Fire Incident : नाशिकमध्ये भीषण आग! श्रमिकनगर-पंचशीलनगरमधील 13 घरे खाक; शैक्षणिक कागदपत्रे, संसारोपयोगी साहित्य जळून लाखांचे नुकसान.जवळपास ६ तासांच्या परिश्रमानंतर अग्निशम जवानांना आग आटोक्यात आणण्यात यश आले. मेसर्स राणा डेकोरेशनच्या मालकाच्या सांगण्यावरून ही आग वेल्डिंगमुळे किंवा शॉट सर्किटमुळे लागली असावी, अशी शक्यता त्यांनी वर्तविली. घटनेवेळी अग्निशमन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मानकापूर ठाण्याचे पोलिस बंदोबस्तात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.