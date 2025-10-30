Bacchu Kadu: चर्चेची तयारी, आंदोलन सुरूच; बच्चू कडू आज मुख्यमंत्र्यांना भेटणार, कर्जमाफीसाठी आग्रही

नागपूर : संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आज राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा वणवा पेटल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. माजी मंत्री आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू आणि अन्य शेतकरी नेत्यांनी एक पाऊल मागे घेत उद्या (ता.३०) राज्य सरकारशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली..बच्चू कडू हे मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत. यादरम्यान शेतकऱ्यांचे आंदोलन मात्र सुरूच ठेवण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची तारीख जाहीर करावी यासाठी शेतकरी नेते आग्रही आहेत..बच्चू कडू यांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे आज नागपूरमध्ये प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. आंदोलक शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी रास्ता आणि रेल रोको आंदोलन केले. वर्धा रोडवर तीस तास शेकडो वाहने खोळंबली होती..न्यायालयाचे आदेश आणि सरकारकडून चर्चेसाठी येत असलेला दबाव लक्षात घेऊन बच्चू कडू, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, कॉ. अजित नवले, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर आणि इतर शेतकरी नेत्यांनी नमती भूमिका घेतली. यानंतर रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन करण्यात आले..कडू यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून मंत्री पंकज भोयर आणि आशिष जयस्वाल दाखल झाले होते. हे शिष्टमंडळ विलंबाने आल्याने कडू यांनी संताप व्यक्त केला. ‘‘आम्ही शांत बसलो की सरकार शांत होते. आम्ही जेलभरो करायला लागलो की तुम्ही लगेच आलात. आम्ही चार वाजता तुमची वाट पाहिली. सहा वाजता कोर्टाचा आदेश आला की तुम्ही यायला हवे होते, आम्ही जेलभरो करायला गेलो की तुम्ही आलात,’’ असे कडू म्हणाले..Nagpur Farmers Protest : बच्चू कडूंच्या नेतृत्वात हजारो शेतकरी नागपूरच्या वेशीवर धडकले, महामार्ग ठप्प; आज 'रेल्वे रोको'चा इशारा.शासनाने संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. परंतु, त्याची पूर्तता झाली नाही. शासनाने शेतकऱ्यांना गृहीत धरल्याने शेतीसमोर विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले नाही पण खते, डिझेल, पेट्रोल दरात वाढीच्या माध्यमातून उत्पादन खर्च दुप्पट, तिप्पट करण्यात आला.- बच्चू कडू, अध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.