Nagpur News: नागपुरातील व्यापाऱ्याला उच्च न्यायालयाचा दणका; कोलकाता येथील फर्मविरूद्ध सोने पुरवठा न करण्याचा गुन्हा रद्द

Bombay High Court: ४.३१ कोटींच्या सोन्याच्या फसवणुकीप्रकरणी बंका बुलियन्स आणि जी. के. ट्रेक्झिम संचालकांना दिलासा; नागपूर खंडपीठाने गुन्हा रद्द केला.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : कोलकाता येथील व्यावसायिक कंपनीने ४.३१ कोटी रुपयांचे सोने पुरवठा न केल्याचा नागपूरातील व्यावसायिक आशुतोष नटवर मुंदडा यांचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला आणि कोलकाता येथील बंका बुलियन्स व जी. के. ट्रेक्झिम या कंपन्यांना दिलासा देत पाच संचालकांविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला.

