Nagpur News: नागपुरातील व्यापाऱ्याला उच्च न्यायालयाचा दणका; कोलकाता येथील फर्मविरूद्ध सोने पुरवठा न करण्याचा गुन्हा रद्द

नागपूर : कोलकाता येथील व्यावसायिक कंपनीने ४.३१ कोटी रुपयांचे सोने पुरवठा न केल्याचा नागपूरातील व्यावसायिक आशुतोष नटवर मुंदडा यांचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला आणि कोलकाता येथील बंका बुलियन्स व जी. के. ट्रेक्झिम या कंपन्यांना दिलासा देत पाच संचालकांविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला..गोपाल क्रिष्ण बंका व इतरांनी दाखल केलेल्या अर्जावर न्या. उर्मिला जोशी फाळके व न्या. नंदेश देशपांडे यांनी हा आदेश दिला. नागपुरातील व्यावसायिक आशुतोष नटवर मुंदडा यांच्या आरोपानुसार त्यांनी १२/११/२०१६ ते ५/१२/२०१६ दरम्यान कोलकाता येथील बंका बुलियन्स आणि जी. के. ट्रेक्झिम या कंपनीकडून ४ कोटी ३१ लाख ५० हजार रुपयांचे सोने खरेदी केले होते. परंतु, कंपनीने पैसे घेऊन सोन्याचा पुरवठा केला नाही..यानंतर जवळपास चार वर्षांनी मुंदडा यांनी कंपनीविरूद्ध पोलिसांत तक्रार दिली. परंतु, पोलिसांनी चार वर्षे व्यावसायिक काय करीत होते, असा प्रश्न उपस्थित करून बंका बुलियन्स आणि जी. के. ट्रेक्झिम कंपनीविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मुंदडा यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष अर्ज करून गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली. .प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर बजाजनगर पोलिसांनी ०९/०२/२०२३ ला विविध कलमान्वये बंका बुलियन्स आणि जी. के. ट्रेक्झिमच्या पाच संचालकांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्याला गोपाल क्रिष्ण बंका व इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आव्हान दिले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने बंका बुलियन्स आणि जी. के. ट्रेक्झिमच्या संचालकांविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला. बंका बुलियन्स आणि जी. के. ट्रेक्झिमच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर आणि ॲड. मशूद शरीफ यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे ॲड. निखिल जोशी व मुंदडा यांच्यावतीने अमीत प्रसाद यांनी बाजू मांडली..खोटे आरोप लावून फसविण्याचा प्रयत्नव्यवहारानुसार सर्व सोने पुरवले आहे. परंतु तक्रारदार मुंदडा यांनी जाणीवपूर्वक खोटे आरोप लावून कंपनीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे व्यवहाराच्या चार वर्षांनंतर हा कट रचण्यात आला, असा दावा बंका बुलियन्स आणि जी. के. ट्रेक्झिम कंपनीने आपल्या अर्जात केला..दिवाणी स्वरूपाचे प्रकरण२०१६ मध्ये सर्व खरेदी विक्रीचे व्यवहार झालेत. परंतु तक्रारकर्त्यांनी २०२० मध्ये तक्रार केली. तक्रार करण्यास एवढा विलंब का लागला याचे स्पष्टीकरण तक्रारदार देऊ शकले नाहीत. एकंदर प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असून त्याला फौजदारी रंग देण्याचा हा प्रकार दिसतोय, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले..