Nagpur News: बारमधील गोंधळ प्रकरणी आठ अटकेत; व्यवस्थापकासह मालकाच्या मुलावर हल्ला

नागपूर: हुडकेश्वर परिसरातील बारमध्ये दारू पिण्यावरून वाद होऊन व्यवस्थापकावर काचेच्या बाटलीने हल्ला केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी आठ आरोपींना अटक केली असून एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. .ऋषीकेश मंडपे (वय २५), वंश शंभरकर (वय २१), अक्षय मेश्राम (वय २२), सुमीत वाघमारे (वय २२), ऋषभ सोनवणे (वय २३) सुधांशू टेंभरे (वय २४, सर्व रा. न्यू नेहरूनगर), यश दहीकर (वय २२, रा. न्यू नरसाळा) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. व्यवस्थापक तुषार दिलीप वानखेडे (वय ३८) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून याप्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुषार वानखेडे यांनी बार बंद झाल्याने आरोपींना बसून दारू पिण्यास मनाई केली. यावरून संतप्त झालेल्या आरोपींनी आपल्या साथीदारांना बोलावून घेतले..त्यातील एकाने काचेच्या बाटलीने वानखेडे यांच्या डोक्यावर वार करून त्यांना जखमी केले. तसेच बारमालकाचा मुलगा गीतांशू करांगळे व कर्मचारी राजेश यांनाही मारहाण केली..आरोपींनी बारमधील १५ ते २० दारूच्या बाटल्या व काचेच्या खिडक्या फोडून सुमारे ६० हजारांचे नुकसान केले. हुडकेश्वर ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनामिका मिर्झापूरे यांनी गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला. परिसरातील सीसीटीव्हीची तपासणी करीत आरोपींची माहिती घेत, त्यांना अटक केली.