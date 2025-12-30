Nagpur : फडणवीसांच्या विश्वासू कार्यकर्त्याला भाजपनं नाकारलं तिकिट, नाराजी व्यक्त करत दिला राजीनामा

राज्यात महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. राजकीय पक्षांकडून बंडखोरी टाळण्यासाठी अखेरच्या क्षणी उमेदवारी जाहीर केली जात आहे. तर काही पक्षांनी थेट एबी फॉर्म वाटप केले आहेत. भाजपनं अनेक ठिकाणी यादी जाहीर करण्याआधी एबी फॉर्म उमेदवारांना दिलेत. यामुळे काही कार्यकर्ते, नेत्यांनी नाराजीही व्यक्त केलीय. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नागपूरमधील विश्वासू नेत्यालाच उमेदवारी नाकारण्यात आलीय. ऐनवेळी उमेदवारी नाकारल्यानं नेत्यानं पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलाय..नागपूरमध्ये फडणवीसांचे विश्वासू असणारे देवदत्त डेहनकर हे महानगरपालिकेच्या रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुक होते. त्यासाठी देवदत्त यांनी मोर्चेबांधणीही सुरु केली. पण सोमवारी रात्री त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्याच उमेदवाराला संधी दिली गेली. अचानक उमेदवारी नाकारल्यानं नाराज झालेल्या देवदत्त डेहनकर यांनी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीय..पुण्यात भाजपने दिवंगत नेत्यांच्या कुटुंबीयांना दिलं तिकीट, निष्ठावंत नाराज; बंडखोरीची शक्यता.देवदत्त डेहनकर यांनी सोशल मीडियावर आपली नाराजी उघड व्यक्त केलीय. त्यांनी भाजपच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याची पोस्ट केलीय. भाजपच्या काही ग्रुपवर त्यांनी मेसेजही पोस्ट करत आपली नाराजी उघडपणे मांडलीय. अनेक महापालिकांमध्ये भाजपचा जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाहीय. त्यातच पक्षातील कार्यकर्ते, नेत्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पुण्यानंतर नागपूरातही नेत्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केल्यानं चर्चेला उधाण आलंय..घरी जाण्यासाठी बसची वाट बघत होते, बस काळ बनून आली; बेस्टने चिरडल्यानं चौघांचा मृत्यू, १० गंभीर.नागपुरात प्रभाग क्रमांक ३६ मध्ये देवदत्त डेहनकर हे इच्छुक होते. प्रभागात त्यांनी कामही सुरू केलं होतं. पण ऐनवेळी प्रभाग क्रमांक ३६ मध्ये दुसऱ्याच व्यक्तीला उमेदवारी मिळाल्यानं नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आपण सक्रीय सदस्य पदाचा राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.