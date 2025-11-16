नागपूर

Nagpur Crime: मुलाच्या वाढदिवशीच वॉर्ड अध्यक्षाचा खून; यशोधरानगरातील घटना, जुन्या पैशाचा वाद

Nagpur News: नागपुरातील भाजप वार्ड अध्यक्ष सचिन शाहू यांचा जुन्या पैशाच्या वादातून खून. परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण. चार आरोपींवर गुन्हा दाखल, पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मुलाचा पहिला वाढदिवस असल्याने त्याचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी गेलेल्या उत्तर नागपुरातील भाजपच्या वार्ड अध्यक्षाचा जुन्या पैशाच्या वादातून खून करण्यात आला. ही घटना शनिवारी (ता.१५) विट्टा भट्टी चौक ते कांजी हाऊस चौकादरम्यान घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

