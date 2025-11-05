Black Magic: पौर्णिमेच्या उजेडात घडलं काळं कारस्थान? 23 वर्षीय मुलीच्या 'राख अन् अस्थी' गायब! नागपूरमध्ये गूढ प्रकरणाने माजली खळबळ

नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील स्मशानभूमीतून दोन मृतदेहांच्या राख आणि अस्थी गायब झाल्याने खळबळ उडाली आहे. जादूटोणा, मंत्र-तंत्र आणि तांत्रिकांच्या गॅंगचा संशय व्यक्त होत असून, पोलिसांनी महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा प्रतिबंध कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. हे प्रकरण कार्तिक पौर्णिमेच्या (त्रिपुरारी पौर्णिमा) पार्श्वभूमीवर घडल्याने रहस्य आणखी गडद झाले आहे..Barshi Crime : बार्शीतील 'त्या' महिलेचा अनैतिक संबंधातून खून; संशयित आरोपीस आठ दिवस पोलिस कोठडी.दोन वेगवेगळ्या कुटुंबातील मृतदेहांवर अंत्यसंस्कारउमरेड तालुक्यातील एका स्मशानभूमीत सोमवारी (४ नोव्हेंबर) दोन वेगवेगळ्या कुटुंबातील मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार पार पडले. त्यापैकी एक होती उमरेड येथील शेतकरी कुटुंबातील २३ वर्षीय साक्षी पाटील. हृदयविकाराच्या झटक्याने तिचा मृत्यू झाला होता..धक्कादायक चित्रदुसरे पार्थिव होते ४८ वर्षीय मजूर नरेश सलोटे यांचे, ज्यांचा आजारपणाने मृत्यू झाला. दोन्ही अंत्यसंस्कार पूर्ण झाल्यानंतर राख आणि अस्थी गोळा करण्यासाठी कुटुंबीय मंगळवारी (५ नोव्हेंबर) सकाळी स्मशानभूमीत पोहोचले. मात्र, तेथे धक्कादायक चित्र दिसले. दोन्ही पार्थिवांच्या राखेतून उरलेले हाडांचे एकही अवशेष सापडले नाहीत. राख आणि अस्थी पूर्णपणे गायब झाल्या होत्या..तांत्रिक विधींसाठी राख आणि अस्थींचा वापरत्रिपुरारी पौर्णिमेला तांत्रिक विधींसाठी राख आणि अस्थींचा वापर झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या गायब प्रकरणामागे तांत्रिकांची गॅंग असावी, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. काहींनी जादूटोण्याचा संशय व्यक्त केला आहे. स्मशानभूमी परिसरात रात्रीच्या वेळी संशयास्पद हालचाली झाल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत..ग्रामस्थांमध्ये दहशत हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये दहशत पसरली आहे. महाराष्ट्रातील अघोरी प्रथांना आळा घालण्यासाठी असलेल्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला..Pune Crime : संशयित पुस्तके, कागदपत्रे जाळली; जुबेरच्या अटकेनंतर साथीदारांचे कृत्य, ‘एटीएस’च्या तपासात उघड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.