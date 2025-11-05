नागपूर

Black Magic: पौर्णिमेच्या उजेडात घडलं काळं कारस्थान? 23 वर्षीय मुलीच्या 'राख अन् अस्थी' गायब! नागपूरमध्ये गूढ प्रकरणाने माजली खळबळ

Nagpur black magic suspicion: उमरेड स्मशानभूमीतून राख-अस्थी गायब झाल्या आहे. जादूटोण्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील स्मशानभूमीतून दोन मृतदेहांच्या राख आणि अस्थी गायब झाल्याने खळबळ उडाली आहे. जादूटोणा, मंत्र-तंत्र आणि तांत्रिकांच्या गॅंगचा संशय व्यक्त होत असून, पोलिसांनी महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा प्रतिबंध कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. हे प्रकरण कार्तिक पौर्णिमेच्या (त्रिपुरारी पौर्णिमा) पार्श्वभूमीवर घडल्याने रहस्य आणखी गडद झाले आहे.

