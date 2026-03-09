Nagpur Car Fraud: ग्राहक दाखवण्याचा बहाणा, BMW कार घेऊन आरोपीने गोव्यात केली विक्री

नागपूर: ग्राहक मिळवून देण्याच्या बहाण्याने बीएमडब्ल्यू कार घेऊन जाऊन ती परस्पर गोव्यात विक्री करून नागपूरच्या ऑटोमोबाईल व्यावसायिकाची २१ लाख रुपयांची फसवणूक केली..हा प्रकार सदर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी रिषभ राजेश भाटिया (वय ३१, रा.विष्णू ज्योती सोसायटी, नवीन कॉलनी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सदर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. .Latur Crime: दुसऱ्याला जाळून स्वतः मेल्याचा बनाव; कर्जफेडीसाठी विमा मिळविण्याचा प्लॅन फसला, कार जळीतकांडाचा उलगडा.असर अबरार बागवान (रा. कोल्हापूर) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याचा सुद्धा ऑटोमोबाईलचा व्यवसाय आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रिषभ भाटीया यांचा वाहन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय आहे. .त्याच व्यवसायातून त्यांची ओळख कोल्हापूर येथील असर अबरार बागवान याच्याशी झाली होती. त्याला भाटिया यांना त्यांच्याकडे असलेली डब्ल्यूबी ०६ सी २९४९ क्रमांकाची बीएमडब्ल्यू कार विक्री करायची असल्याची माहिती मिळाली..त्याने भाटिया यांना संपर्क केला. १४ फेब्रुवारीला त्याने भाटिया यांची भेट घेतली. तसेच त्याच्याकडे कोल्हापूर येथे एक पार्टी असून त्यांना बीएमडब्ल्यू कार खरेदी करायची असल्याची बतावणी केली. त्यानंतर त्यांना कार दाखविण्यासाठी घेऊन जावी लागेल, असे सांगितले. .Kolhapur Theft : मेतकेतील दागिने चोरीचा उलगडा; कर्नाटकातील एकास अटक, ५३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.भाटिया यांनी विश्वास ठेवून त्याला कार दिली. त्यानंतर असर बीएमडब्ल्यू घेऊन कोल्हापूरला न जाता परस्पर गोवा येथे गेला. तिथे त्याने एका ग्राहकाला २१ लाख रुपयांत कारची विक्री केली. ही बाब भाटिया यांना माहिती झाल्यावर त्यांनी त्याला पैशाची मागणी केली. मात्र, त्याने टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. भाटिया यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सदर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.