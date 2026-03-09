नागपूर

Nagpur Car Fraud: ग्राहक दाखवण्याचा बहाणा, BMW कार घेऊन आरोपीने गोव्यात केली विक्री

Nagpur: नागपुरात बीएमडब्ल्यू कार विक्रीच्या बहाण्याने ऑटोमोबाईल व्यावसायिकाची 21 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
Nagpur Car Fraud

Nagpur Car Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: ग्राहक मिळवून देण्याच्या बहाण्याने बीएमडब्ल्यू कार घेऊन जाऊन ती परस्पर गोव्यात विक्री करून नागपूरच्या ऑटोमोबाईल व्यावसायिकाची २१ लाख रुपयांची फसवणूक केली.

Loading content, please wait...
Goa
Nagpur
scam
nagpur police
Fraud Crime
BMW
Theft

Related Stories

No stories found.