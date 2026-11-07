Nagpur Board: दहा टक्क्यांनी निकाल वाढविण्याचे बोर्डाचे उद्दिष्ट;वर्षभर गुणवत्तावाढीचा कृती आराखडा

नागपूर : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचा निकाल दहा टक्क्यांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाने निश्चित केले आहे. त्यासाठी केवळ परीक्षेच्या काळात नव्हे, तर संपूर्ण वर्षभर शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या स्तरावर गुणवत्तावाढीच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नागपूर विभागीय मंडळाने ‘ध्यास गुणवत्तेचा... लढा गैरमार्गाशी...’ या संकल्पनेतून गुणवत्तावाढीचा आराखडा तयार केला आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या निकालात दहा टक्के वाढ साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. .यासाठी सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून नियोजन करायचे आहे. जिल्हा व तालुकास्तरीय शिक्षण यंत्रणेचा सहभाग घेऊन आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाईल. या आराखड्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा अभ्यासातील सहभाग वाढविणे, विषयवार निकालाचे विश्लेषण, नियमित सराव परीक्षा आणि मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन यावर भर देऊन कॉपीमुक्त आणि पारदर्शकतेसाठीही व्यापक जनजागृती केली जाईल..विषयनिहाय निकालाचे विश्लेषणगुणवत्तावाढीसाठी तालुकानिहाय, शाळानिहाय आणि विषयनिहाय निकालाचे विश्लेषण केले जाणार आहे. मागील परीक्षेतील कामगिरीचा आढावा घेऊन सुधारणा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या विषयामध्ये विद्यार्थ्यांची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे नाही, त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी वर्षभर सातत्यपूर्ण कार्यवाही करून उद्दिष्टानुरूप उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे..६० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवून देण्याचे उद्दिष्टशंभर टक्के निकाल लागलेल्या शाळांनी सर्व विद्यार्थ्यांना ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवायचे आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे, अभ्यासाची गोडी निर्माण करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे यावरही भर दिला जाईल. त्यासाठी शाळास्तरावर मुख्याध्यापक आणि प्राचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली जनजागृती व मार्गदर्शन सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी घटकनिहाय चाचण्या, बोर्डाच्या परीक्षेच्या धर्तीवर सराव प्रश्नपत्रिका, वेळेचे नियोजन, लेखन सराव आणि शंकानिरसन सत्रे घेतली जातील. अभ्यासात मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शनाची व्यवस्था केली जाणार आहे..कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी जनजागृतीनिकालवाढीसोबतच परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याचे लक्ष्य आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्यासह परीक्षा नियमांचे काटेकोर पालन केले जाणार आहे. गैरप्रकार केल्यास शिक्षेची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील शिक्षासूचीचे वाचन करून घेण्याच्या सूचना मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांना देण्यात आल्या आहेत.संवाद वाढविण्यावर भरविद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यात संवाद वाढविणे, अभ्यासाचे वेळापत्रक तयार करणे तसेच पालकांचा सहभाग वाढविणे यावरही भर असेल. शिक्षक-विद्यार्थी संवाद सत्रे आणि पालक जनजागृती सभांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तयारी प्रभावीपणे करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.