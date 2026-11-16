Nagpur News: दंडाच्या रकमेतून विदर्भाच्या गरजूंना मोठा आधार ;उच्च न्यायालयाचा उपक्रम; लोककल्याण निधीमध्ये ९६.१३ लाखांचा निधी

नागपूर,: न्यायालय म्हटले की प्रथम न्यायदानातून समाजातील विविध घटकांना मिळालेला न्याय, हीच संकल्पना प्रत्येकाच्या समोर येईल. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यापलीकडे जात विदर्भातील गरजू व्यक्ती, पीडितांसह विविध लोक उपयोगी कार्य करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक साहाय्य करण्याचा कौतुकास्पद उपक्रम होती घेतला आहे.याचिकाकर्ते, प्रतिवाद्यांना लगावलेला दंड, दावाखर्च किंवा प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी उच्च न्यायालयातर्फे विशिष्ट रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले जातात. त्या निधीद्वारे ही मदत केली जात आहे,.हे विशेष. उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेद्वारे नायलॉन मांजामुळे जखमींना उपचार, पीडितांना आर्थिक साहाय्य मिळाले म्हणून प्रथम हा उपक्रम सुरू केला. त्यासाठी ‘लोककल्याण निधी’ खाते सुरू करण्यात आले. याचा आवाका वाढवत आता ही रक्कम समाजातील गरजू घटक, दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्ण, अनाथ मुले, विधवा महिला आणि सामाजिक संस्थांच्या कल्याणासाठी वापरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय समितीने घेतला आहे. आजपर्यंत या निधीमध्ये ९६.१३ लाख रुपयांची रक्कम जमा झाली असून त्यापैकी ३५.९१ लाख रुपयांच्या निधीची मदत गरजूंना करण्यात आली आहे..दुर्धर आजारी रुग्ण आणि दिव्यांगांना मदतीचा हातनागपूरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेने (एम्स) केलेल्या विनंतीनुसार, अत्यंत गरीब परिस्थितीत किडनी प्रत्यारोपणानंतरचे उपचार, सीएपीडी आणि एमएचडी डायलिसिस घेणाऱ्या १२ रुग्णांना प्रत्येकी ३५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच, कर्णबधिर ८ गरजूंना प्रत्येकी ५ हजार रुपये किमतीचे श्रवणयंत्र देण्याचा निर्णय झाला असून, ही रक्कम थेट यंत्र पुरवठादाराला देण्यात आली..याशिवाय, कार वॉशिंगचे काम करणाऱ्या व्यक्तीला पत्नीच्या ब्रेन ट्यूमरच्या शस्त्रक्रियेसाठी ५० हजार रुपयांची मदत मंजूर केली.गरजू अर्ज कुठे करतात?विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमधील न्यायालयाच्या परिसरात असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयांमार्फत गरजूंतर्फे अर्ज स्वीकारले जात आहेत. उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीच्या माध्यमातून विदर्भातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांचे सचिव आणि संबंधित जिल्ह्यांच्या पालक न्यायमूर्तींच्या मार्गदर्शनाखाली आलेल्या या प्रस्तावांना बैठकीत मंजुरी देण्यात येते. मंजूर झालेली रक्कम संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांमार्फत धनादेशाद्वारे लाभार्थी व संस्थांना सुपूर्द केली जाते. या निधीचा विनियोग योग्य कारणासाठीच होत असल्याची खात्री करून, पावत्या आणि छायाचित्रांसह सविस्तर अनुपालन अहवाल समितीला सादर करण्याचे निर्देश सर्व सचिवांना देण्यात आले आहेत..जिल्हानिहाय संस्थांना मदतअमरावती आणि गोंदिया जिल्ह्यातील आई-वडिलांचे छत्र हरपलेल्या अनाथ विद्यार्थिनींच्या शिक्षणासाठी व कल्याणासाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर झाली आहे. यामध्ये अमरावतीच्या १२ मुली आणि गोंदियाच्या ८ आदिवासी मुलींचा समावेश आहे. यासह अमरावती, भंडारा, बुलडाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वाशीम, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील विविध वृद्धाश्रम, मतिमंद व कर्णबधिर निवासी शाळा, अनाथालये आणि सामाजिक संस्थांना १५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य मंजूर झाले आहे.जिल्हा परिषदेच्या २०० शाळांना मदतगोंदिया जिल्ह्यातील २०० जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी वॉटर प्युरिफायर बसवण्याकरिता ५ लाख १० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील निवासी विद्यालय व द ब्लाइंड रिलीफ असोसिएशनसह ८ संस्थांना संगणक, वॉटर कुलर, डिजिटल बोर्ड आणि इतर शैक्षणिक व मूलभूत सुविधांसाठी २५ हजार ते ७५ हजार रुपयांपर्यंत निधी मंजूर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.