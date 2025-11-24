नागपूर : एनबीटीने देशभरात वाचनसंस्कृती पुनर्स्थापित करण्याचे उत्कृष्ट कार्य केले आहे. नागपूरचा पुस्तक महोत्सव आता नवी उंची गाठेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..नॅशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) इंडिया, महाराष्ट्र शासन आणि झिरो माईल यूथ फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नऊ दिवसीय नागपूर बुक फेस्टिव्हलअंतर्गत चार दिवसीय झिरो माईल लिटरेचर फेस्टिव्हल होणार आहे. त्याचे उद्घाटन रविवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.समारंभाला शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाच्या कुलगुरू व साहित्य अकादमीच्या उपाध्यक्ष डॉ. कुमुद शर्मा, लेखक व शिवकथाकार सद्गुरूदास महाराज उपाख्य विजयराव देशमुख, एनबीटीचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद सुधाकर मराठे, संचालक युवराज मलिक, झिरो माईल यूथ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक सत्यनारायण नुवाल, अध्यक्ष अजय संचेती, संचालक समय बनसोड उपस्थित होते. २४, २९, ३० नोव्हेंबरदरम्यान हा साहित्य महोत्सव रेशीमबाग मैदानावर रंगणार आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, नागपूर हे देशाला दिशा देणाऱ्या अनेक घटनांचे साक्षीदार असलेले शहर आहे. येथे आरएसएससारख्या प्रखर राष्ट्रवादाची परंपरा आहे. इथे पवित्र दीक्षाभूमी आहे. गोंड राजांनी वाचनालयांची परंपरा सुरू करून इथे ज्ञानसंस्कृती रुजवली. भोसले काळात हिंदवी स्वराज्याच्या विस्तारात नागपूरने मोलाची भूमिका बजावली..नागपूरचा पुस्तक महोत्सव नवी उंची गाठेलश्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर, राम शेवाळकर, महेश एलकुंचवार, सुरेश भट, ग्रेस, माडखोलकर, मारुती चितमपल्ली, परशुराम खुणे यांसारख्या साहित्यिकांची नावे घेत विदर्भ ही भाषेच्या संगमाची भूमी आहे. येथे मराठी आणि हिंदी साहित्याची समांतर अशी समृद्ध परंपरा असल्याचे त्यांनी सांगितले..एनबीटीचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद सुधाकर मराठे यांनी देशभरातील ५० जिल्हे व तालुकास्तरांवर पुस्तक महोत्सव आयोजित करण्याचे उद्दिष्ट ट्रस्टने निश्चित केले असल्याचे सांगितले. संचालन वेदिका मिश्रा यांनी केले, तर आभार युवराज मलिक यांनी मानले..क्षणचित्रेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय, एनबीटी आदी पुस्तक प्रकाशनांच्या स्टॉलला भेट दिली.क्यूआर कोड स्कॅन करून त्यांनी पाच हजार ई-पुस्तके आपल्या मोबाइलमध्ये डाऊनलोड करून घेतली.बालमंडपला भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.तरुणाईची पुस्तक खरेदीसाठी सकाळपासून गर्दी होती.सेल्फी पॉइंट व स्टॅच्यू पॉइंटवर अनेकजण सेल्फी काढत होते..वाचनाची सर्वाधिक गरज ः डॉ. पंकज भोयरआजच्या काळात वाचनाची गरज सर्वाधिक आहे आणि त्या जाणिवेतून हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. डिजिटल माध्यमांमुळे वाचनाला धोका निर्माण होत असल्याची चिंता व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या पुस्तक महोत्सवाचे महत्त्व अधिक असल्याचे डॉ. पंकज भोयर म्हणाले..CM Yogi Adityanath: 'स्मार्टफोनऐवजी चांगल्या पुस्तकांत वेळ गुंतवा'; मुख्यमंत्री योगींनी लहान मुलांना केले आवाहन .नवभरताच्या उभारणीची साक्ष देणारा महोत्सव ः देशमुखयवनांच्या आक्रमणानंतर आपली संस्कृती लयास गेली, परंतु शिवछत्रपतींनी मराठी भाषेची आणि भारतीय संस्कृतीची पुन्हा प्रतिष्ठापना केली. हा पुस्तक महोत्सव त्या परंपरेचा वारसा पुढे नेणारा आहे. आज ३५० वर्षांनंतर नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस आणि मोहन भागवत यांच्या नेतृत्वात नवे राष्ट्र उभे राहताना दिसत आहे. हा महोत्सव त्या नवभारताच्या उभारणीची साक्ष देणारा असल्याचे सद्गुरूदास महाराज म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.