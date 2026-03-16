Water Price Hike: विदर्भात पिण्याच्या पाण्याच्या दरवाढीची दाट शक्यता; इस्राईल-इराण युद्धाचा फटका

नागपूर : इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा परिणाम आता थेट पिण्याच्या पाण्यावर होण्याची चिन्हे आहेत. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार सुरू असून प्लास्टिक निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे दरही कमालीचे कडाडले आहेत..परिणामी प्लास्टिकच्या बाटल्यांच्या निर्मितीचा खर्चही वाढला असून बाटलीबंद पाण्याच्या किमतीत लवकरच वाढ होण्याची शक्यता व्यापारी वर्गाकडून वर्तवण्यात येत आहे. प्लास्टिक बाटल्या तयार करण्यासाठी लागणारे 'पेट' रेझिन्स हे प्रामुख्याने पेट्रोलियम उपपदार्थांपासून बनवले जातात..युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्याचे थेट पडसाद स्थानिक प्लास्टिक उद्योगावर उमटले आहेत. गेल्या काही दिवसांत प्लास्टिक दाण्यांच्या किमतीत १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचा मोठा फटका पाणी विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना बसत आहे. बाटलीच्या उत्पादनाचा एकूण खर्च वाढल्याने जुन्या दरात विक्री करणे आता अशक्य झाले आहे..नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात सध्या उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. बाटलीबंद पाण्याची मागणीही वाढू लागली आहे. अशातच कच्च्या मालासह वाहतुकीचा खर्चही वाढल्याने किरकोळ विक्रेत्यांनी दरवाढीचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत..सध्या बाजारात २० रुपयांना मिळणारी पाण्याची बाटली २५ रुपयांपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झाली नसली, तरी बाजारपेठेतील सद्यःस्थिती पाहता उन्हाळ्याच्या तोंडावर सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागण्याची चिन्हे आहेत.