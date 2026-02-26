Nagpur : चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा! महिलेवर हल्ला करणारा मारकुटा वळू राहिला बाजूला, दुसऱ्यालाच पकडलं; नागपूर महापालिकेचा अजब कारभार

नागपूर : मानवी वस्त्यांमध्ये मोकाट फिरणाऱ्या जनावरांचा धोका किती गंभीर ठरू शकतो, याची धक्कादायक घटना नागपुरात समोर आली आहे. २७ जानेवारी रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास, घरासमोर झाडू करत असताना ६४ वर्षीय वंदना देवीकर यांच्यावर एका मोकाट वळूने अचानक हल्ला केला. त्या वेळी गल्लीत फारशी वर्दळ नव्हती. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात त्या गंभीर जखमी (Elderly Woman Critically Injured in Nagpur Bull Attack) झाल्या..गंभीर दुखापत; मेंदूवरही परिणामवळूच्या हल्ल्यात वंदना देवीकर यांच्या शरीरातील अनेक हाडे मोडली. छातीतील बरगड्या तुटल्या असून मेंदूलाही गंभीर दुखापत झाली आहे. हल्ल्यादरम्यान वळूचे शिंग त्यांच्या मांडीत रुतले होते. या भीषण घटनेनंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..तब्बल तीन आठवडे आयसीयूमध्ये मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर त्यांच्यावर मेंदूची क्लिष्ट शस्त्रक्रिया करण्यात आली. कवटीचा एक भाग कापून काढावा लागला. मात्र, उपचारांनंतरही त्या अद्याप शुद्धीवर आलेल्या नाहीत. गेले महिनाभर त्यांनी डोळे उघडलेले नाहीत किंवा एक शब्दही उच्चारलेला नाही..Luxury Car Fraud Case : माजी महापौरांचे 'मायाजाळ'! ३८ लाखांत ६८ लाखांची कार देण्याचं आमिष आणि घातला १४ लाखांचा गंडा; वाचा कोल्हेंनी मुंबईत कसा रचला होता सापळा?.घरातच उपचार; कुटुंबीयांची आर्थिक व मानसिक झुंजलाखो रुपयांचा खर्च करूनही मेंदूवरील आंतरिक जखमा पूर्णपणे भरून न निघाल्याने सध्या वंदना देवीकर घरीच अंथरुणाला खिळून बेशुद्ध अवस्थेत आहेत. त्यांना कृत्रिम ऑक्सिजन पुरवठा, तसेच इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या सहाय्याने जिवंत ठेवण्यात येत आहे. कुटुंबीयांवर मोठा आर्थिक आणि मानसिक ताण निर्माण झाला आहे..महापालिकेची उदासीनता; नागरिकांमध्ये संतापया घटनेला एक महिना उलटूनही नागपूर महानगरपालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देवीकर कुटुंबीयांची भेट घेऊन विचारपूस केल्याची माहिती नाही. यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..'चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा'पोलिसांनी तपासाच्या औपचारिकतेपोटी रक्ताने माखलेले कपडे जप्त केले; मात्र हल्ला करणारा वळू अद्याप मोकाट फिरत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने दुसऱ्याच एका वळूला ताब्यात घेतले असून प्रत्यक्ष हल्लेखोर वळू मात्र अजूनही पकडला गेलेला नाही. त्यामुळे 'चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा' अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे..Nashik School Accident : शिक्षकाच्या कारनं पहिलीत शिकणाऱ्या सहा वर्षीय विद्यार्थ्याला 15 फूट फरपटत नेलं, डोक्याला पडली चार टाके, व्हिडिओ व्हायरल.परिसरात भीतीचे वातावरणहल्ल्यानंतरही संबंधित वळू त्याच भागात मोकाट फिरत असल्याने नागरिक, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुले दहशतीत आहेत. तातडीने योग्य ती कारवाई करून मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करावा, तसेच पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.