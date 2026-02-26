नागपूर

Nagpur : चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा! महिलेवर हल्ला करणारा मारकुटा वळू राहिला बाजूला, दुसऱ्यालाच पकडलं; नागपूर महापालिकेचा अजब कारभार

What Happened in the Nagpur Bull Attack Incident? नागपुरात मोकाट वळूच्या हल्ल्यात ६४ वर्षीय महिला गंभीर जखमी झाल्या असून त्या महिनाभरापासून बेशुद्ध आहेत. महापालिकेच्या कारभारावर नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
Nagpur Bull Attack Incident

Nagpur Bull Attack Incident

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

नागपूर : मानवी वस्त्यांमध्ये मोकाट फिरणाऱ्या जनावरांचा धोका किती गंभीर ठरू शकतो, याची धक्कादायक घटना नागपुरात समोर आली आहे. २७ जानेवारी रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास, घरासमोर झाडू करत असताना ६४ वर्षीय वंदना देवीकर यांच्यावर एका मोकाट वळूने अचानक हल्ला केला. त्या वेळी गल्लीत फारशी वर्दळ नव्हती. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात त्या गंभीर जखमी (Elderly Woman Critically Injured in Nagpur Bull Attack) झाल्या.

Loading content, please wait...
Nagpur
police case
Bull
nagpur carporation

Related Stories

No stories found.