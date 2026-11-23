नागपूर: अजनी चौकात रविवारी सकाळी भरधाव ‘आपली बस’ने रस्ता ओलांडणाऱ्याला चिरडले. राजीव महेंद्रलाल शाह (वय ५६, रा. धनराज हाईट्स, धंतोली) असे मृतकाचे नाव आहे. धडकेनंतर बस मेट्रोच्या खांबावर आदळून महिला वाहक गंभीर जखमी झाली. रविवारी सकाळी अजनी चौकातून आपली बस वेगाने जात होती. या दरम्यान रस्ता ओलांडणाऱ्या राजीव शाह यांना बसने जोरदार धडक दिली. .धडकेनंतर चालकाचे नियंत्रण सुटले. अनियंत्रित बस थेट मेट्रो स्टेशनच्या खांबावर आदळली. यात बसचा पुढील भाग चक्काचूर होऊन वाहक वैशाली चौधरी गंभीर जखमी झाल्या. अपघातानंतर चालक रियाज शेख चांद कुरेशी (वय ३९, रा. पिटेसूर वस्ती, गोधनी) घटनास्थळावरून पसार झाला. धंतोली पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमी वाहकाला रुग्णालयात दाखल केले. फरार चालकाचा पोलिस शोध घेत आहेत..नागरिकांनी व्यक्त केला संतापया मार्गावर नेहमीच अपघाताच्या घटना घडतात. वर्दळीचा असलेल्या या मार्गावर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर आहे. मात्र, वाहतूक पोलिस विना हेल्मेट वाहन चालविणारे आणि इतर वाहनांवर कारवाई.रस्ता ओलांडणाऱ्याला आपली बसने चिरडलेकरण्यातच व्यस्त असतात, असा आरोप नागरिकांनी केला. नागरिकांनी संताप व्यक्त केल्याने रस्त्यावर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. धंतोली पोलिसांनी लगेच घटनास्थळी धाव घेतली. स्थिती नियंत्रणात आणून वाहतूक पूर्ववत केली..अवैध पार्किंगमुळे वाहतुकीचा बोजवारावर्धा मार्गावरील अजनी चौक परिसरात अवैध पार्किंगमुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. परिणामी पायी चालणाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन रस्ता ओलांडावा लागतो. या अपघातानंतर नागरिकांनी तीव्र रोष व्यक्त केला. चौकातील जुने वाहतूक सिग्नल पुन्हा सुरू करावे, मेट्रो परिसरातील पार्किंग बंद करावे आणि सीताबर्डीकडून येणाऱ्या वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.