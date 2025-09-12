Prashant Padole: भंडाऱ्याचे खासदार पडोळेंच्या वाहनाला अपघात; थोडक्यात बचावले, नागपूर बायपासवर उमरेड फाट्याजवळ पहाटेची घटना

नागपूर/भंडारा : नागपूर बायपासवरील उमरेड फाट्याजवळ आज, गुरुवारी सकाळी सहाच्या सुमारास अज्ञात ट्रकने भंडारा-गोंदियाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या खासगी वाहनाला धडक दिली. यात डॉ. पडोळे व त्यांचे सहकारी किरकोळ जखमी झाले असून त्यांच्या गाडीचे मोठे नुकसान झाले आहे. .दिल्ली येथे उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक आटोपून खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे मुंबईला विमानाने गेले होते. तेथे कार्यालयीन काम पूर्ण केल्यानंतर खासगी वाहनाने भंडाऱ्याकडे परत येत होते. आज सकाळी नागपूर बायपासवरील उमरेड फाट्याजवळ अचानक समोरून वाहन आल्यामुळे फॉर्च्युनर (एमएच ३६ एपी ९९११) चालकाचे संतुलन बिघडले आणि दोन्ही वाहनांची जोरदार धडक झाली. हा अपघात गंभीर असला तरी, डॉ. प्रशांत पडोळे व इतर सहकारी सुखरूप आहेत..Ladki Bahin Yojana : पुरुष 'लाडकी बहीण' कसे बनले? २६ लाख अपात्र असलेल्यांचे अर्ज मंजूर कसे झाले? वाचा नेमका कुठं घोळ झाला.भंडाऱ्याचे खासदार पडोळेंच्या वाहनाला अपघातया अपघातानंतर स्थानिक प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली. वाहन रस्त्याच्या कडेला हलविण्यात आले. खासदार डॉ. पडोळे हे जखमी झाले. त्यांच्यावर तातडीने उपचार देण्यात आले. अपघातानंतर भंडारा येथे सामान्य रुग्णालयात एमआयआर काढल्यावर डॉ. पडोळे स्वत:च्या दवाखान्यात उपचार घेत आहेत. त्यांच्या सोबत असलेले गिरीश रहांगडाले यांच्या हाताचे हाड फ्रॅक्चर झाले असून, चालक राहुल गिऱ्हेपुंजे, एस. पाटील हेसुद्धा किरकोळ जखमी झाले आहेत..खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांना आजतागायत शासकीय सुरक्षा का उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, हा प्रश्न आहे. अपघातातून खासदार पडोळे थोडक्यात बचावले, हे सुदैव आहे. शासनाने त्यांना तत्काळ पायलट कारसह आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी गोंदिया एनएसयूआयचे जिल्हाध्यक्ष अमन तिगाला यांनी केली..Hadapsar To Diveghat Route Closed : हडपसर ते दिवेघाट मार्ग शुक्रवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत वाहतुकीसाठी बंद.भंडारा-गोंदियाचे लोकसभा खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांची शासनाने पोलिस सुरक्षा काढून घेतली, तर दुसरीकडे काही विधान परिषद सदस्यांना सुरक्षा पुरवली जात आहे. हे शासनाचे दुजाभावाचे धोरण आहे. लोकप्रतिनिधी कोणताही असो, त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. गोंदिया व भंडारा जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांनी दाखवलेला निष्काळजीपणा गंभीर असून यामुळे पडोळे यांच्या वाहनाचा अपघात घडला. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन कारवाई करावी.- दिलीप बन्सोड, कॉँग्रेस जिल्हाध्यक्ष, गोंदिया..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.