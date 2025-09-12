नागपूर

Prashant Padole: भंडाऱ्याचे खासदार पडोळेंच्या वाहनाला अपघात; थोडक्यात बचावले, नागपूर बायपासवर उमरेड फाट्याजवळ पहाटेची घटना

Nagpur Bypass Accident: नागपूर बायपासवरील उमरेड फाट्याजवळ आज, गुरुवारी सकाळी सहाच्या सुमारास अज्ञात ट्रकने भंडारा-गोंदियाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या खासगी वाहनाला धडक दिली.
नागपूर/भंडारा : नागपूर बायपासवरील उमरेड फाट्याजवळ आज, गुरुवारी सकाळी सहाच्या सुमारास अज्ञात ट्रकने भंडारा-गोंदियाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या खासगी वाहनाला धडक दिली. यात डॉ. पडोळे व त्यांचे सहकारी किरकोळ जखमी झाले असून त्यांच्या गाडीचे मोठे नुकसान झाले आहे.

