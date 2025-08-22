नागपूर

Ring Road: गोल्डन रिंगरोडमुळे नागपूर होणार नवे आर्थिक केंद्र; चार ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट प्लाझा, १४८ किमी लांबी

Nagpur News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने नागपूरमधील तिसरा रिंग रोड आणि नवीन नागपूर प्रकल्पांना मान्यता दिली. या प्रकल्पामुळे नागपूर आर्थिक दृष्ट्या मध्य भारतातील महत्त्वाचे केंद्र बनेल.
Ring Road
Ring Roadsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने नुकताच नागपुरातील तिसरा (गोल्डन) रिंग रोड आणि नवीन नागपूर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना ग्रीन सिग्नल दिला. त्यामुळे आगामी राज्य मंत्रिमंडळ (कॅबिनेट) बैठकीतही त्याला मंजुरीची अपेक्षा आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
CM Devendra Fadnavis
Nagpur Golden Ring Road

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com