Ring Road: गोल्डन रिंगरोडमुळे नागपूर होणार नवे आर्थिक केंद्र; चार ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट प्लाझा, १४८ किमी लांबी

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने नुकताच नागपुरातील तिसरा (गोल्डन) रिंग रोड आणि नवीन नागपूर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना ग्रीन सिग्नल दिला. त्यामुळे आगामी राज्य मंत्रिमंडळ (कॅबिनेट) बैठकीतही त्याला मंजुरीची अपेक्षा आहे..अशातच प्रस्तावित तिसरा रिंगरोडही आऊटर रिंगरोडला संपूर्ण वेढा घातलेला राहणार असून यावर चार ठिकाणी सुसज्ज ट्रान्सपोर्ट प्लाझा उभारणार आहे. या प्रकल्पांमुळे नागपूर हे मध्य भारताचे महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास येईल असे बोलले जात आहे..नागपूरची सीमाही हिंगणा, कामठी, कळमेश्वर तालुक्यापर्यंत पोहोचली आहे. हिंगणा तालुक्यात नवीन नागपूर प्रस्तावित आहेच. तिसरा रिंग रोड जिल्ह्याच्या भोवताल असलेल्या सर्वच राष्ट्रीय, राज्य महामार्गावर जाण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरणार आहे. रस्त्यासाठी सुमारे सोळाशे हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाईल..या तिसऱ्या रिंग रोडवर चार ट्रांसपोर्ट प्लाझाही प्रस्तावित आहेत. यामध्ये पारशिवनी तालुक्यातील इटगाव, हिंगण्यातील तुरागोंदी, शिरूळ आणि कामठी तालुक्यातील परसाड येथे ट्रान्सपोर्ट प्लाझा तयार होणार आहेत. यासाठी सुमारे ४० हेक्टर जागा आरक्षित करण्यात येणार आहे. याबाबतही अधिसूचनेत समावेश असून ही अधिसूचना एनएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सूचना व हरकती मागविल्या आहेत..कुठून जाणार नवीन तिसरा रिंग रोड?नवीन तिसरा रिंग रोड आठ तालुक्यातून जाणार आहे. यात नागपूर (ग्रा.), हिंगणा, कुही, कळमेश्वर, सावनेर, कामठी, पारशिवनी, मौदा या तालुक्यातील ऐंशीहून अधिक गावातून हा रिंगरोड जाणार असून यासाठी जमीन आरक्षित करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला हा रिंगरोड सहाच तालुक्यातून आणि आउटर रिंगरोड या अर्धा प्रस्तावित होता. परंतु त्यानंतर यात सुधारणा करत तो पूर्ण गोलाकार पद्धतीने नियोजित करण्यात आला. सुमारे १४८ कि.मी.च्या या प्रस्तावित रस्त्याची रुंदी १२० मीटर इतकी राहणार आहे..Nagpur News: कळमन्यातील डान्सबारवर छापा; तीन महिलांची सुटका, पंचवीस जणांना अटक.कोणते फायदे होणार?मध्य भारताचे आर्थिक केंद्र म्हणून नागपूर उदयास येणारगावातील नागरिकांना नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होणारभविष्यातील वाढत्या वाहतुकीचा शहरावरील भार कमी होणारउत्तम वाहतूक, दळण वळणाची व्यवस्था निर्माण होणार.