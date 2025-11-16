नागपूर

Nagpur Railway: एकाच दिवसात आढळले १०५९ विनातिकीट प्रवासी

Massive Ticket Checking Drive Conducted Across 22 Trains: नागपूर विभागात मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपास मोहिमेत २२ गाड्यांची तपासणी करून १,०५९ विनातिकीट प्रवाशांकडून दंड वसूल. एका दिवसात तब्बल ७ लाख ८ हजारांची वसुली करून रेल्वे प्रशासनाने मोहीम यशस्वी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने ११ नोव्हेंबरला मोठ्या प्रमाणावर तिकीट तपास मोहीम राबवली. एका दिवसात २२ गाड्यांची तपासणी केली असता १ हजार ५९ प्रवासी विनातिकीट आढळले. त्यांच्याकडून ७ लाख ८ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

