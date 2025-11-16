Nagpur Railway: एकाच दिवसात आढळले १०५९ विनातिकीट प्रवासी

नागपूर : मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाने ११ नोव्हेंबरला मोठ्या प्रमाणावर तिकीट तपास मोहीम राबवली. एका दिवसात २२ गाड्यांची तपासणी केली असता १ हजार ५९ प्रवासी विनातिकीट आढळले. त्यांच्याकडून ७ लाख ८ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. .मोहिमेत ८० तिकीट तपास कर्मचारी, ७ वाणिज्य निरीक्षक आणि ७ रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जवानांचे पथक होते. वाणिज्य अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली कारवाई झाली..वरिष्ठ वाणिज्य अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली हे नियोजनबद्ध ऑपरेशन पार पडले. सकाळी लवकर सुरू झालेली तपासणी मध्यरात्रीपर्यंत सुरू राहिली. दीर्घ अंतराच्या गाड्यांबरोबरच लोकल व इंटरसिटी एक्सप्रेसमध्येही तपासणी झाली..रेल्वे प्रशासनानुसार सणासुदीच्या काळात विनातिकीट प्रवासाचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशा मोहीम नियमितपणे राबवल्या जात आहेत. विनातिकीट प्रवासामुळे रेल्वेला महसुलाचे मोठे नुकसान होते आणि प्रवासी व्यवस्थापनात अडथळे निर्माण होतात. तसेच तिकीट न घेता प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमुळे अधिकृत प्रवाशांना होणारा त्रासही अनेकदा वाढतो..Western Railway: रेल्वेची विक्रमी कारवाई! एका दिवसात तब्बल १७ हजार फुकट्यांना दणका .नागपूर विभागाने गेल्या काही महिन्यांपासून तिकीट तपास मोहीम अधिक कडक केली असून दंड वसुलीचे प्रमाणही वाढले आहे. प्रवाशांनी नियम पाळावेत, तिकीट काढूनच प्रवास करावा, अन्यथा नियमाप्रमाणे कारवाई अपरिहार्य असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.