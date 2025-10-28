Nagpur Crime: आई-वडिलांकडून दारूच्या नशेत मुलांना क्रूर वागणूक; पोलिस आणि बाल संरक्षण पथकाने केली तिन्ही मुलांची सुटका

नागपूर : दारूच्या आहारी गेलेल्या आई-वडिलांनीच पोटच्या तीन मुलांसोबत अमानूष वर्तन केले. याची माहिती मिळताच, बाल संरक्षण पथक आणि पोलिसांनी संयुक्तरित्या कारवाई करीत मुलांची सुटका केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, कामठी परिसरात दाम्पत्य वास्तव्यास आहे. त्यांना ११ वर्षांची मुलगी, सात वर्षांचा मुलगा आणि एक वर्षाची मुलगी आहे. दोन मुले शाळेत शिकतात. दरम्यान आई-वडिलांना दारू आणि गांजाचे व्यसन आहे..ते दारूच्या नशेत मुलांकडून काम करून घेणे आणि ते न केल्यास त्यांना जबर मारहाण करीत होते. आठ दिवसांपूर्वी बाल संरक्षण पथकाचे जिल्हा समन्वयक मुश्ताक पठाण यांना ही बाब लक्षात आल्यावर त्यांनी आई-वडिलांना बोलावून घेत त्यांना मुलांंना नीट वागणूक देण्यास सांगून, मारहाण न करण्याचे सूचनापत्र दिले होते..मात्र, रविवारी (ता.२६) या पालकांनी पुन्हा मुलांना मारहाण केल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे पथकाने कामठी पोलिसांना सूचना दिली. तसेच जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी सुनील मेसरे यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण, कायदा व परीक्षा अधिकारी सुजाता गुल्हाने, चाईल्ड लाईन प्रतिनिधी मीनाक्षी मीनाक्षी धडाडे, मंगला टेंभुर्णी आणि कामठी पोलिसांच्या पथकाने संयुक्तरित्या कारवाई केली..Crime News : रावेर पोलिसांची कामगिरी: मध्य प्रदेश, ओडिसा, राजस्थानमधून अपहरण झालेल्या ५ अल्पवयीन मुलींची सुटका!.पथकाने पाहणी केल्यावर तीन अल्पवयीन मुले अत्यंत असुरक्षित परिस्थितीत असल्याचे आढळले. त्यामुळे तत्काळ मुलांची सुटका करून आई-वडिलांना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी बालकांचे संरक्षण व काळजी अधिनियम २०१५ (जेजे ॲक्ट) अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे. मुलांना बालगृहात ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.