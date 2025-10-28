नागपूर

Nagpur Crime: आई-वडिलांकडून दारूच्या नशेत मुलांना क्रूर वागणूक; पोलिस आणि बाल संरक्षण पथकाने केली तिन्ही मुलांची सुटका

Crime News: दारूच्या आहारी गेलेल्या आई-वडिलांनीच पोटच्या तीन मुलांसोबत अमानूष वर्तन केले. याची माहिती मिळताच, बाल संरक्षण पथक आणि पोलिसांनी संयुक्तरित्या कारवाई करीत मुलांची सुटका केली.
