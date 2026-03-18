नागपूर : खेळता-खेळता पाण्याच्या चेंबरच्या खड्ड्यात पडून एका ६ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना वाठोडा पोलिस ठाण्यांतर्गत खरबीच्या शारदानगर परिसरात घडली. दानिश फय्याज अंसारी असे मृत मुलाचे नाव आहे..दानिशचे वडील फैयाज हे मजुरी करतात. मंगळवारी दुपारी दानिश परिसरातच खेळत होता. फय्याज यांच्या घराशेजारीच चेंबरचा खड्डा उघडा होता. त्यात खेळता-खेळता दानिश पडल्याचा अंदाज आहे. बऱ्याच वेळपासून दानिश न दिसल्याने कुटुंबीयांना चिंता झाली..परिसरात त्याचा शोध घेण्यात आला. या दरम्यान दानिश घराशेजारच्या चेंबरच्या खड्ड्यात पडलेला दिसला. तात्काळ त्याला बाहेर काढून खासगी रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. मुलाच्या मृत्यूचा धक्का बसल्याने हतबल झालेले फय्याज मुलाचा मृतदेह घेऊन घरी निघून गेले..मात्र सायंकाळी ५.३० वाजताच्या सुमारास घटनेची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर वाठोडा पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत उत्तरीय तपासणीसाठी मेडिकल रुग्णालयात रवाना केला. सध्या पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.