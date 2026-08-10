Nagpur Chinese Food Stalls: आता चायनीज स्टॉल्स एफडीएच्या रडारवर; अस्वच्छतेसह अन्नसुरक्षा नियमांची होणार तपासणी

नागपूर: शहरात अन्न व औषधी प्रशासनाने १२० पेक्षा जास्त कारवाया केल्या आहेत. आता शहरातील चायनीज फूड स्टॉल्स एफडीएच्या रडारवर आहेत. सोमवारपासून ही कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत..अन्न व औषधी विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे रुजू झाल्यापासून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचा सपाटा सुरू झाला आहे. त्यामुळे खाद्य पदार्थ विक्रेत्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे..Amravati Rainfall: पावसाची विश्रांती, धरणांत निम्मा जलसाठा; दीड महिन्यातील पावसावर जलसंकटाचे भविष्य ठरणार.अनेक ठिकाणी खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी भांडी स्वच्छ नसल्याचे दिसून येते. एफडीएकडून संबंधित व्यावसायिकांकडे अन्न व्यवसाय परवाना आहे की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे..Mumbai Local Train: मुलुंड स्टेशनमध्ये ट्रेनवर काहीतरी पडले; आग लागली.. धुरांचे लोट अन् मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत Video .महिनाभरात १२० पेक्षा जास्त तक्रारी एफडीएकडे दाखल झाल्या आहे. यापैकी ४७ तक्रारींची चौकशी पूर्ण झाली असून ३० च्या घरात प्रकरणे अद्याप तपासाधीन असल्याचे सांगण्यात आले आहे.."गेल्या काही दिवसांपासून रेस्ट्रॉरंट्स वर्गात मोडणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाया सुरू आहेत. या कारवाईचे प्रमाण आता वाढविणार आहे."- कृष्णा जयपूरकर, सहआयुक्त, अन्न नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.