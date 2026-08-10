नागपूर

Nagpur Chinese Food Stalls: आता चायनीज स्टॉल्स एफडीएच्या रडारवर; अस्वच्छतेसह अन्नसुरक्षा नियमांची होणार तपासणी

Chinese Food Stalls Come Under FDA Radar in Nagpur: अस्वच्छता, अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आणि परवान्यांची तपासणी करण्यासाठी सोमवारपासून कारवाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
Nagpur Chinese food stalls FDA inspection

Nagpur Chinese food stalls FDA inspection

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शहरात अन्न व औषधी प्रशासनाने १२० पेक्षा जास्त कारवाया केल्या आहेत. आता शहरातील चायनीज फूड स्टॉल्स एफडीएच्या रडारवर आहेत. सोमवारपासून ही कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

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