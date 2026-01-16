Nagpur News: उपराजधानीत वायू प्रदूषणाचा कळस; एक्यूआय २२३, पीएम २.५ धोक्याच्या पातळीवर, दमा व हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी धाेक्याची घंटा!

नागपूर : उपराजधानीत सध्या निवडणुकीचे वातावरण तापत असतानाच वायू प्रदूषणानेही डोके वर काढले आहे. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी अंबाझरी परिसरातील हवा शहरात सर्वाधिक प्रदूषित ठरली. शाळांना सुटी असल्याने स्कूलबस, व्हॅन, विद्यार्थ्यांना ने-आण करणारे ऑटो रस्त्यावर नव्हते, तरीही हवेच्या गुणवत्तेत कोणतीही सुधारणा दिसून आली नाही, हे उल्लेखनीय..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माहितीनुसार, बुधवारी सायंकाळी सात वाजता अंबाझरी परिसराचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) २२३ इतका नोंदविण्यात आला. हा स्तर ‘खराब’ श्रेणीत मोडणारा असून, आरोग्यासाठी धोकादायक मानला जातो. याच वेळी पीएम २.५ कणांची मात्रा तब्बल २७९ इतकी होती, तर पीएम १० चे प्रमाण १६० पर्यंत पोहोचले होते. सूक्ष्म कणांचे हे प्रमाण श्वसनविकार, दमा व हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी गंभीर ठरू शकते..दरम्यान, याच परिसरात मंगळवारी सायंकाळी सात वाजताच एक्यूआय १४३ इतका नोंदविण्यात आला. अवघ्या २४ तासांत वायू गुणवत्तेत झालेली ही मोठी घसरण चिंताजनक बाब आहे. तज्ज्ञांच्या मते वाहनांची संख्या, बांधकामातील धूळ तसेच हवामानातील बदल, यामुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे..महाल परिसरातील डेटा उपलब्ध नाहीमहाल परिसर हा बाजारपेठेसाठी ओळखला जात असून, याच भागात अनेकदा शहरातील सर्वाधिक एक्यूआयची नोंद झाली आहे. मात्र बुधवारी महाल परिसरातील वायूगुणवत्तेची माहिती (डेटा) संकेतस्थळावर उपलब्ध नव्हता. यामागचे नेमके कारण कळू शकले नाही. परिणामी या परिसरातील प्रत्यक्ष वायू प्रदूषणाची स्थिती मिळू शकली नाही..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.बुधवारची शहरातील हवाजीपीओ सिव्हिल लाइन्स परिसरएक्यूआय २१०पीएम २.५ २९४ कमालपीएम १० १९९ कमालरामनगर परिसरएक्यूआय २०१पीएम २.५ ३०१ कमालपीएम १० २२२ कमाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.