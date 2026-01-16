नागपूर

Nagpur News: उपराजधानीत वायू प्रदूषणाचा कळस; एक्यूआय २२३, पीएम २.५ धोक्याच्या पातळीवर, दमा व हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी धाेक्याची घंटा!

नागपूर : उपराजधानीत सध्या निवडणुकीचे वातावरण तापत असतानाच वायू प्रदूषणानेही डोके वर काढले आहे. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी अंबाझरी परिसरातील हवा शहरात सर्वाधिक प्रदूषित ठरली. शाळांना सुटी असल्याने स्कूलबस, व्हॅन, विद्यार्थ्यांना ने-आण करणारे ऑटो रस्त्यावर नव्हते, तरीही हवेच्या गुणवत्तेत कोणतीही सुधारणा दिसून आली नाही, हे उल्लेखनीय.

