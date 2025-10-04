Nagpur Elections: मनपा प्रभाग रचनेवर आयोगाचे शिक्कामोर्तब; प्रशासनाकडून आज प्रसिद्ध होणार अंतिम प्रभाग रचना

नागपूर : आगामी नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनपाने तयार केलेले प्रारूप प्रभाग रचनेवर राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यानुसार मनपा प्रशासनाकडून आयोगाने अंतिम केलेली प्रभाग रचना शनिवार (ता.४) रोजी अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे..गेल्या साडेतीन वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या नागपूर मनपा निवडणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाने २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली होती. त्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या..प्रभागावर ११५ आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. या आक्षेपांवर राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांना सुनावणी घेतली. त्यानुसार हर्डीकर यांनी मनपाला सुधारणा सुचवित, अंतिम केलेली प्रभाग रचना नगरविकास विभागाकडे सादर केली..विभागाने प्राधिकृत अधिकाऱ्यांमार्फत अंतिम केलेला प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाला सादर केला. आयोगाने त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करत तो मनपाकडे सादर केला आहे. त्यानुसार आता मनपाकडून सुधारणांसह अंतिम केलेली प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे..एकूण लोकसंख्या - २४,४७,४९४अनुसूचित जाती - ४,८०,७५९अनुसूचित जमाती - १,८८,४४४बजाजनगर-देवनगर सर्वात मोठा प्रभागवासुदेव नगर-एकात्मता नगर सर्वात लहान प्रभागएकूण प्रभाग - ३८एकूण सदस्य संख्या - १५१चार सदस्यीय प्रभाग संख्या - ३७तीन सदस्यीय प्रभाग संख्या - ०१.असे होते आक्षेपप्रभाग २८ मधील दिघोरी आणि वाठोडा क्षेत्रांच्या सीमा वेगवेगळ्या करण्यासह वाठोड्यातील ५० घरांमधील २०० मतदारांना प्रभाग २८ मध्ये टाकण्यात आले. ग्रामीणमध्ये येणाऱ्या बहादुऱ्याला दिघोरीमध्ये समाविष्ट करून प्रभाग २८ मध्ये नव्याने जोडण्यात आल्याबाबत आक्षेप होता. बंटी कुकडे यांच्या प्रभाग २६ वर सर्वाधिक आक्षेप होते. त्यांचा आक्षेप होता की, प्रभाग २६ चा समावेश नेहरूनगर झोनमध्ये येत असताना लकडगंजमध्ये येणाऱ्या अब्बुमियानगरसह काही वस्त्या या प्रभागाला जोडण्यात आल्यात..Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिकेत नगरसेवकांना हक्काचे गड आता जिंकणे झालं कठीण, प्रभाग रचनेमुळे अनेकांची कसोटी.त्या पूर्वीप्रमाणे प्रभाग क्रमांक २३ मध्ये जोडावा अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. प्रभाग ८ मधील रशीद शेख यांनी सात ते आठ मतदान केंद्र प्रभाग १९ मध्ये समाविष्ट केल्याबाबत आक्षेप होता. बसपाचे सुबोध साखरे आणि भाजपचे दीपक अरोरा यांनीही नैसर्गिक मुख्य रस्त्यांऐवजी अंतर्गत रस्त्यांवरून प्रभागांचे तुकडे केल्याबद्दल टीका केली होती. ११५ आक्षेपांपैकी हद्द बदलचे ६०, मतदार यादी व विधानसभानिहाय प्रभाग रचना करण्याबाबत १६, व्याप्तीतील नावाबाबत २५, तर आरक्षणाबाबत ७ आक्षेप प्राप्त झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.