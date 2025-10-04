नागपूर

Nagpur Elections: मनपा प्रभाग रचनेवर आयोगाचे शिक्कामोर्तब; प्रशासनाकडून आज प्रसिद्ध होणार अंतिम प्रभाग रचना

Civic Polls Nagpur: नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रशासन उद्या अधिसूचनेद्वारे अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : आगामी नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनपाने तयार केलेले प्रारूप प्रभाग रचनेवर राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यानुसार मनपा प्रशासनाकडून आयोगाने अंतिम केलेली प्रभाग रचना शनिवार (ता.४) रोजी अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

