नागपूर

Nagpur Cold Wave: बापरे, नागपूर महाबळेश्वरपेक्षाही थंड; विदर्भात थंडीची लाट, नागपूर १२.२ गोंदिया १०.४

Nagpur temperature drops 12.2°C: साधारणपणे महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रात सर्वाधिक थंड हवेचे ठिकाण मानले जाते. मात्र सोमवारी थंडीच्या बाबतीत नागपूरने महाबळेश्वरलाही मागे टाकले आहे.
Nagpur colder than Mahabaleshwar

Nagpur colder than Mahabaleshwar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : साधारणपणे महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रात सर्वाधिक थंड हवेचे ठिकाण मानले जाते. मात्र सोमवारी थंडीच्या बाबतीत नागपूरने महाबळेश्वरलाही मागे टाकले आहे. विदर्भातील थंडीच्या तीव्र लाटेमुळे गेल्या दोन दिवसांत नागपूरच्या तापमानात चार अंशांची घट होऊन पारा १२.२ अंशांवर आला.

