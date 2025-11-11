Nagpur Cold Wave: बापरे, नागपूर महाबळेश्वरपेक्षाही थंड; विदर्भात थंडीची लाट, नागपूर १२.२ गोंदिया १०.४

नागपूर : साधारणपणे महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रात सर्वाधिक थंड हवेचे ठिकाण मानले जाते. मात्र सोमवारी थंडीच्या बाबतीत नागपूरने महाबळेश्वरलाही मागे टाकले आहे. विदर्भातील थंडीच्या तीव्र लाटेमुळे गेल्या दोन दिवसांत नागपूरच्या तापमानात चार अंशांची घट होऊन पारा १२.२ अंशांवर आला..तर महाबळेश्वरमध्ये १२.३ अंशांची नोंद करण्यात आली. विदर्भात कडाक्याच्या थंडीसाठी सध्या अनुकूल वातावरण असल्यामुळे आगामी दिवसांत पारा आणखी खाली घसरण्याची दाट शक्यता आहे. नोव्हेंबर सुरू होताच विदर्भात अपेक्षेप्रमाणे थंडीची लाट सुरू झाली आहे. लाटेने अख्ख्या विदर्भालाच आपल्या कवेत घेतले आहे..Pune News: कचरावेचक वस्ती अनुदानापासून वंचित; स्वच्छ संस्थेचा महापालिकेवर आरोप, सहा महिन्यांपासून पैसे मिळेनात.त्यामुळे शनिवारी १६ अंशांवर असलेला नागपूरचा पारा दोन दिवसांत ३.८ अंशांनी घसरून १२.२ अंशांवर आला. यंदाच्या हिवाळ्यातील नागपूरचे हे नीचांकी तापमान होते. तर महाबळेश्वरचा पारा अर्ध्या अंशांने घसरून १२.३ वर आला..विदर्भात सर्वात कमी १०.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद गोंदिया येथे करण्यात आली. तर जेऊर ९ अंश सेल्सिअससह राज्यातील सर्वाधिक थंड शहर राहिले. उल्लेखनीय म्हणजे, विदर्भातील अकराही जिल्ह्यांमध्ये थंडीच्या लाटेचा तीव्र प्रभाव जाणवत असून पारा १५ अंशांच्या खाली आला आहे..नागरिकांना शेकोट्यांचा आधारगेल्या दोन-तीन दिवसांपासून वातावरणात अचानक गारठा वाढल्याने नागपूरकरांना चांगलीच हुडहुडी भरत आहे. केवळ रात्रीच्या सुमारासच नव्हे दिवसाही अंगाला गारवा झोंबत आहे. त्यामुळे स्वेटर्स व जॅकेट्स घालून घराबाहेर पडावे लागत आहे. त्याचवेळी थंडीपासून बचाव करण्यासाठी शेकोट्यांचा आधार घेताना अनेकजण दिसत आहेत. थंडीचा सर्वाधिक त्रास सध्या ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांना होत आहे..गारठा आणखी वाढणारसध्या जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंडसह संपूर्ण उत्तर भारतात जोरदार बर्फवृष्टी सुरू आहे. त्याचवेळी नजिकच्या काळात अवकाळी पावसाचीही शक्यता नाही. परिणामतः उत्तरेकडील गारठायुक्त वारे मैदानी भागांकडे वाहात असल्याने हुडहुडी वाढत आहे. अनुकूल वातावरण लक्षात घेता या आठवड्यात विदर्भातील थंडीची लाट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे देण्यात आले आहेत..Vidarbha Cold: विदर्भात थंडी आली रे! नागपूर@१४.४, गोंदियाचा पारा ११.५ डिग्रीवर.विदर्भातील तापमान शहर तापमानगोंदिया १०.४नागपूर १२.२भंडारा १२.०बुलडाणा १२.६अमरावती १२.२अकोला १३.२वाशीम १२.८यवतमाळ १२.०वर्धा १३.०गडचिरोली १४.०चंद्रपूर १४.६ब्रम्हपुरी १४.८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.