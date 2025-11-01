Nagpur Crime : नागपुरात मुलीच्या प्रकरणातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचा निर्घृण खून; नूर हुसैनवर सपासप वार, आरोपी विद्यार्थी अटकेत

नागपूर : मुलीच्या प्रकरणातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने दुसऱ्या विद्यार्थ्याची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी रात्री घडली. ही घटना पारडी येथील एचबी टाऊन परिसरातील उमंग सावजी जवळ रात्री दहा वाजताच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी (Police) तत्काळ कारवाई करून एका आरोपीला अटक केली असून, इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे..Satara Doctor Case : 'पोलिसांनी वास्तव मांडलं तर सर्वांना स्वीकारावं लागेल, मृतांचा अनादर ही आपली संस्कृती नाही'; मंत्री गोरे यांचं विधान.मृत युवकाचे नाव नूर नवाज हुसैन (वय २२, रा. सुभान नगर) असे असून, तो रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकत होता. प्राथमिक माहितीनुसार, मृत आणि आरोपी दोघेही रायसोनी कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हर्षल रामटेके, हा रायसोनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आयटी शाखेचा तिसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे, तर किलेश्वर बिसेन हा दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे. मुलीच्या वादातून दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. या वादाचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी एकमेकांना एचबी टाऊन येथे भेटण्याचे ठरवले..त्याठिकाणी झालेल्या वादाच्या दरम्यान नूर नवाजवर रामटेकेसोबत असलेल्या साथीदाराने चाकूने वार केला. गंभीर जखमी अवस्थेत नूर नवाज याला तातडीने मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..या घटनेनंतर पोलिसांनी जलद गतीने तपास सुरू केला असून, मुख्य आरोपी किलेश्वर भिसेन याच्यासह चौघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. इतर दोन संशयित आरोपी प्रवीण पांडे आणि अनस अहमद यांचा शोध सुरू असून, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांकडून घटनेचा पुढील तपास सुरू असून, नागपूरमधील विद्यार्थ्यांमध्ये या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.