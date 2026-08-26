नागपूर

Congress Corporator House Firing : नागपूरमध्ये मध्यरात्री थरार! काँग्रेस नगरसेवक शुभम मोटघरे यांच्या घरावर अज्ञात युवकांकडून गोळीबार; घातपाताचा संशय बळावला

Nagpur Congress corporator Shubham Motghare house firing : नागपुरात काँग्रेस नगरसेवक शुभम मोटघरे यांच्या घरावर मध्यरात्री अज्ञात युवकांनी गोळीबार केला. घराच्या काचा फुटल्या असून भांडेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून सीसीटीव्हीच्या आधारे तपास सुरू केला आहे.
Nagpur Congress corporator Shubham Motghare house firing

Nagpur Congress corporator Shubham Motghare house firing

esakal

मंगेश गोमासे
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नागपूर : प्रभाग २६ चे काँग्रेस नगरसेवक असलेले शुभम मोटघरे यांच्या घरावर मंगळवारी (ता.२५) मध्यरात्री पावणे दोन वाजताच्या सुमारास अज्ञात युवकांनी गोळीबार केल्याची घटना समोर आली (Shubham Motghare house firing in Nagpur) आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली.

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