Congress Corporator House Firing : नागपूरमध्ये मध्यरात्री थरार! काँग्रेस नगरसेवक शुभम मोटघरे यांच्या घरावर अज्ञात युवकांकडून गोळीबार; घातपाताचा संशय बळावला

नागपूर : प्रभाग २६ चे काँग्रेस नगरसेवक असलेले शुभम मोटघरे यांच्या घरावर मंगळवारी (ता.२५) मध्यरात्री पावणे दोन वाजताच्या सुमारास अज्ञात युवकांनी गोळीबार केल्याची घटना समोर आली (Shubham Motghare house firing in Nagpur) आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, काल रात्री शुभम मोटघरे घरी असताना दोन अज्ञात युवक मोटरसायकलने आले त्यांनी शुभम मोटघरे यांच्या घरावर गोळीबार केला. या गोळीबारात त्यांच्या घराच्या काचा फुटल्या. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे शुभम सर त्याच्या घरचे जागे झाले..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ' बिनविरोध होणार नाहीच! आमदार सतेज पाटील यांचा महायुतीला थेट इशारा, ताकदीने लढण्याची घोषणा.यावेळी हल्लेखोर पळून गेले. शुभम यांनी तत्काळ भांडेवाडी पोलीस स्टेशन गाठून या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली पोलिसांनी अज्ञात युवकांवर हा गुन्हा दाखल करून त्याचा तपास सुरू केला आहे. पोलीस परिसरातील सीसीटीव्ही तपासत आहे..मोटघरे यांचा यापूर्वी अपघातदोन महिन्यांपूर्वी शुभम मोडघरे यांच्या कारला अपघात झाला होता. या अपघातात ते जखमी झाले होते. त्या घटनेनंतर आता गोळीबार झाल्याने तो प्रकार घातपाताचा नाही ना अशी शंका आता पोलिसांना येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.