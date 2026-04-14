काँग्रेसच्या 'सृजन' बैठकीत राडा; दक्षिण नागपुरात पदाधिकारी भिडले, निरीक्षकांसमोरच हाणामारी

नागपूर : काँग्रेसच्या 'संघटन सृजन' अभियानाच्या बैठकीत आज मोठा राडा झाला. दक्षिण नागपुरातील महाकाळकर सभागृहात शहराध्यक्ष निवडीच्या मुलाखती सुरू असतानाच दोन गट आपसात भिडले. बघता-बघता वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याने काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे..काँग्रेसने शहराध्यक्ष निवडीसाठी आणि संघटना बळकटीकरणासाठी 'संघटन सृजन' अभियान हाती घेतले आहे. यासाठी नियुक्त केलेले निरीक्षक अरुण यादव, सहनिरीक्षक झिया पटेल आणि अशोक बोबडे हे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत होते. यावेळी संजय लिहितकर यांनी निरीक्षकांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काँग्रेस नेते गिरीश पांडव यांनी या भेटीला आक्षेप घेतल्याने वादाची ठिणगी पडली..सुरुवातीला दोन्ही नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली, मात्र काही वेळातच दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. सभागृहात घोषणाबाजी सुरू झाली आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली. मिळालेल्या माहितीनुसार, या वादाचे पर्यावसान हाणामारीत झाले असून काही कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्यात आली आहे..गदारोळ वाढत असल्याचे पाहून आमदार तथा शहराध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी तत्काळ मध्यस्थी केली. त्यांनी दोन्ही गटांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सभागृहात बराच वेळ तणावपूर्ण वातावरण होते. या राड्यामुळे निरीक्षकांसमोरच पक्षाची नाचक्की झाली असून, शिस्तप्रिय अभियानाला गालबोट लागले आहे..राजकीय वर्तुळात चर्चाशहराध्यक्ष पदासाठी अनेक जण शर्यतीत असतानाच झालेल्या या प्रकारामुळे निरीक्षकांच्या अहवालात नेमके काय नमूद केले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गटबाजीच्या या दर्शननंतर आगामी निवडणुकांमध्ये काँग्रेस या वादावर कशी मात करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या घटनेमुळे दक्षिण नागपुरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. यापूर्वी पश्चिम आणि दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातही निरीक्षकांना भेटून दिल्यामुळे वाद निर्माण झालेला आहे.