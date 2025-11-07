Nagpur News: सडकी सुपारी विक्रेत्यांच्या सिंडीकेटवर वार; गुन्हेशाखेची कारवाई, चार गोदामांवर छापा, ९० लाखांची सुपारी जप्त

नागपूर : खर्ऱ्यासह पानमसालामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सडक्या सुपारीच्या लकडगंज परिसरातील स्मॉल फॅक्टरी परिसरातील चार गोदामांवर गुन्हेशाखेच्या दोन पथकाने छापा टाकून ९० लाख रुपयांच्या सडक्या सुपारीचा मोठा साठा जप्त केला. प्रथमच मोठ्या प्रमाणात केलेल्या कारवाईने सुपारी व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, जुना भंडारा रोडवरील स्मॉल फॅक्टरी एरियामध्ये असलेल्या विक्रांत ट्रान्सपोर्ट आणि मोरयानीपूर या नावाने दोन गोदाम आहेत. या गोदामात मोठ्या प्रमाणात सडक्या सुपारी असल्याची माहिती गुन्हेशाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजानन गुल्हाणे यांना मिळाली..त्यांनी सापळा रचून सुरुवातीला मोरयानीपुरा ट्रान्सपोर्टच्या गोदामात छापा टाकला. त्या ठिकाणी २ हजार २०० किलोच्या ४४ बोऱ्या (५० किलोप्रमाणे) असा ८ लाख ८० हजारांचा मुद्देमाल आढळला. यानंतर शेजारच्याच विक्रांत ट्रासपोर्टच्या गोदामातही छापा टाकला. त्यात ६३ लाख रुपये किमतीच्या १५ हजार ७५० किलो सडकी सुपारी ३१५ बोऱ्यांमध्ये ठेवल्याचे आढळले. त्या जप्त करीत पथकाने त्यांचे मालक, गोदामाचा व्यवस्थापकासह तिथे काम करणाऱ्यांविरोधात लकडगंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करीत, त्यांना संशयितांना लकडगंज पोलिसांच्या ताब्यात दिले..याशिवाय गुन्हेशाखेच्या युनिट तीनच्या पथकाने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल ताकसांडे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने कळमना परिसरातील जबलपूर हायवेजवळ असलेल्या धारगाव परिसरातील लक्ष्मी कोल्डस्टोरज येथे छापा टाकला. त्यात ९ लाख ९७ हजार ५०० रुपयांच्या ३ हजार ९९० किलो वजनी ५७ बोरी सडकी सुपारी जप्त केली. याशिवाय कळमना बाजार परिसरातील प्रीती इंडस्ट्रिजच्या गोदामात छापा टाकून १७ लाख ६५ हजार ८८० रुपयांच्या ४९ बोरी सडक्या सुपारीचा साठा जप्त केला. याशिवाय गोदाम मालक, व्यवस्थापक आणि इतरांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कळमना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून त्यांना पोलिसांच्या स्वाधीन केले..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.लकडगंज पोलिस ठाण्याचे अर्थपूर्ण संबंध?छापेमारीनंतर, जप्त केलेला माल आणि संशयितांना पुढील तपासासाठी लकडगंज पोलिसांकडे सोपवण्यात आले. पोलिस आता या मोठ्या मालामागील पुरवठा नेटवर्कची चौकशी करत आहेत आणि साठ्याचे मूळ शोधत आहेत. मात्र, त्यांच्या हद्दीत सर्रास गोदामातून सडक्या सुपारीची तस्करी होत असताना, पोलिसांकडून मुग गिळून काम करण्यात येत असल्याचे दिसते. त्यामुळे लकडगंज पोलिस आणि सुपारी व्यापाऱ्यांचे अर्थपूर्ण संबंध असल्याची चर्चाही आता रंगत आहे. यासंदर्भात संबंधित ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.