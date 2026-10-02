Nagpur Crime : दारुड्या प्रवाशाचा हायव्होल्टेज ड्रामा! दारूच्या नशेत पकडली ठाण्यात पोलिसाची कॉलर

नागपूर - दारूच्या नशेत खासगी ट्रॅव्हल्समधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाने गुरुवारी (ता. १) रात्री आठ वाजता भोले पेट्रोलपंप चौकात दारुच्या नशेत महिलांशी वाद घातल्यावर त्याला पोलिस ठाण्यात आणले. यावेळी ठाण्यात कर्मचाऱ्यांशीही हुज्जत घालत धक्काबुक्की करीत एका पोलिसाची कॉलर पकडून त्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. याप्रकरणी सीताबर्डी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली..नसनीश कुमार तिवारी (वय-३६, रा. छत्तीसगड) असे अटक करण्यात आलेल्या प्रवाशाचे नाव आहे. गुरुवारी (ता.१) रात्री सुमारे आठच्या सुमारास खासगी ट्रॅव्हल्सची बस भोले पेट्रोलपंप चौकात आली. तिवारी याने प्रवासादरम्यान दारूचे सेवन केले होते. यावेळी त्याने बसमधून उतरल्यानंतर महिला प्रवाशांसमोर लघुशंका करण्यास सुरुवात केली. यामुळे महिलांनी त्याला विरोध केला. मात्र, त्याने महिलांशी वाद घालून त्यांना अश्लिल शिविगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे परिसरात मोठा गोंधळ उडाला..घटनेची माहिती मिळताच सीताबर्डी पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी तिवारी याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याने पोलिसांशीही वाद घालण्यास सुरुवात केली. त्याला पोलिस ठाण्यात आणल्यानंतरही त्याने गोंधळ घातला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्याने पोलिस अधिकारी सय्यद अहमद मुगल यांच्याशी शिवीगाळ केली..तसेच एका पोलिस कर्मचाऱ्याची कॉलर पकडून त्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी सीताबर्डी पोलिसांनी सरकारी कामात अडथळा निर्माण करण्यासह अन्य संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून तिवारीला अटक केली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.