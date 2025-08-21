Nagpur Crime : महिलेला करायला लावली नग्न पूजा, व्हिडिओ बनवला अन्...नागपुरात भोंदूबाबाचा प्रताप उघड, 'असं' शोधायचा सावज

Summaryनागपूरमध्ये हबीबुल्ला मलिक उर्फ ‘मामा’ या भोंदूबाबाने महिलेला नग्न पूजा करण्यास भाग पाडून व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल केले.आरोपी महिलेला धमकावत वारंवार अश्लील कृत्य करायला लावत होता; शेवटी पीडितेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.आरोपी गरीब व कष्टकरी लोकांना काळी जादूच्या नावाखाली फसवत होता; इतर महिलांशीही अशा कृत्यांचा संशय आहे. .नागपूरमध्ये एका भोंदूबाबाचे मोठे कांड समोर आले आहे. कुटूंबावरील संकटे दूर कऱण्यासाठी एका महिलेला नग्न पूजा करायला लावली, यात पुजेचा व्हिडिओ तिला पाठवून ब्लॅकमेलिंग करत अश्लील कृत्य केले, हा प्रकार अनेक दिवसांपासून सुरु होता. अखेर भोंदूबाबाच्या त्रासाला कंटाळून पीडित महिलेने पोलिसांत धाव घेतली. नागपूरच्या पाचपावली पोलीसांनी आरोपीला अटक केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार हबीबुल्ला मलिक उर्फ मामा असे आरोपी भोंदूबाबाचे नाव आहे असून तो मूळचा पश्चिम बंगाल येथील आहे.. मात्र मागील वीस वर्षापासून नागपुरात स्थायीक झाला आहे. त्यावर नागपूरच्या पाचपावली पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या भोंदूने कुटुंबावरील संकट दूर करण्यासाठी महिलेसोबत ओळख वाढवून घरात प्रवेश मिळवला. आणि मी काळी जादू जाणतो म्हणुन महिलेला नग्न पूजा करण्यास भाग पाडले. यानंतर पुजेचा व्हिडिओ बनवला..हा व्हिडिओ दाखवून भोंदूबाबा गेल्या अनेक दिवसांपासून सदर महिलेसोबत अश्लील कृत्य करत होता, तसेच महिलेला कुटुंबीयाला जीवे मारण्याची धमकी देत होता. मात्र महिलेने हिंमत दाखवत पोलिसात तक्रार दिली. त्यानंतर गुन्हा दाखल करत भोंदूबाबाला अटक करण्यात आली आहे... .असं शोधायचा सावज सदरील भोंदूबाबा त्याच्या भागात मामा म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याच्या टार्गेटवर कष्टकरी आणि गरीब लोक असायचे. तो नेहमी साधारण चहा टपरीवर थांबायचा आणि तेथे लोक घरातील समस्या बोलत असताना. मी काळी जादू करतो म्हणून त्यांना हेरायचा. या भोंदूने अशाच प्रकार अनेक महिलांसोबत गैरकृत्य केल्याचा संशय आहे, पोलिस पुढील तपास करत आहेत. .FAQsप्रश्न 1: हा प्रकार कुठे घडला?👉 नागपूरमध्ये पाचपावली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत.प्रश्न 2: आरोपी भोंदूबाबाचे नाव काय आहे?👉 हबीबुल्ला मलिक उर्फ मामा.प्रश्न 3: महिलेला कशा प्रकारे फसवले गेले?👉 काळी जादूने संकट दूर होईल असा बहाणा करून नग्न पूजा करायला लावून व्हिडिओ बनवला.प्रश्न 4: आरोपीने महिलेला कशा प्रकारे धमकावले?👉 व्हिडिओ दाखवून अश्लील कृत्य करायला लावले आणि कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. प्रश्न 5: पोलिस कारवाई काय झाली?👉 पीडितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करून भोंदूबाबाला अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.