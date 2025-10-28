नागपूर

Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, आरोपीला २० वर्षांची शिक्षा; विशेष पोक्सो न्यायालयाने ठरविले दोषी

Nagpur News: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला विशेष पोक्सो न्यायालयाने दोषी ठरवत २० वर्षे सक्तमजुरी आणि ५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास आरोपीला अतिरिक्त सहा महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला विशेष पोक्सो न्यायालयाने दोषी ठरवत २० वर्षे सक्तमजुरी आणि ५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास आरोपीला अतिरिक्त सहा महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
posco
Police Inquiry
Crime Against Girl

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com