Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, आरोपीला २० वर्षांची शिक्षा; विशेष पोक्सो न्यायालयाने ठरविले दोषी

नागपूर : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला विशेष पोक्सो न्यायालयाने दोषी ठरवत २० वर्षे सक्तमजुरी आणि ५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास आरोपीला अतिरिक्त सहा महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल..न्यायाधीश आर. पी. पांडे यांनी सोमवारी हा निकाल दिला. अंकित निरंजन सेलोकर (२३, सिवनी जिल्हा, मध्यप्रदेश) असे आरोपीचे नाव आहे, तो व्यवसायाने ड्रायव्हर आहे. ही घटना १६ जून २०२३ रोजी हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. १६ वर्षीय पीडितेचे वडील घरबांधणी कामगार तर आई मोलकरीणीचे काम करते..धुभांडी धुण्याचे काम करते. घटनेच्या दिवशी सकाळी आई आणि वडिल कामावर निघून गेले. लहान भाऊ मामाच्या गावी गेला होता. दुपारी ३ वाजता आई कामावरून परतली तेव्हा पीडिता बेपत्ता होती..पालकांच्या तक्रारीवरून हुडकेश्वर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत मुलीचा शोध सुरू केला. तपासादरम्यान, पोलिसांनी आरोपी अंकितला अटक केली. पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे, गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(२)(एन) आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ४, ६ आणि ८ ची वाढ करण्यात आली..Shocking Crime in Sangli : सांगलीत नेमकं काय सुरू आहे?, तरुणीस जबदरस्तीने दुचाकीवर बसवून जंगलात नेलं अन्; तरूणाने नको ते केलं.वैद्यकीय तपासणीत पीडिता गर्भवती असल्याचे आढळून आले होते. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत २० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच कलम ३६३ अंतर्गत एक वर्षाची अतिरिक्त शिक्षा आणि २ हजार रुपये दंड ठोठावला. सरकारी पक्षाकडून ॲड. आसावरी पलसोडकर यांनी बाजू मांडली.दंडाची रक्कम पीडितेलाफौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ अंतर्गत दंडाची संपूर्ण रक्कम पीडितेला भरपाई म्हणून देण्यात यावी, असा आदेश विशेष पोक्सो न्यायालयाने दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.