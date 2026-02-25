नागपूर

Nagpur Mahal Violence : 'एक्स गर्लफ्रेंड'च्या वादातून नागपूर हादरलं! हातात तलवारी घेऊन 12 तरुणांचा मध्यरात्री थरार; अनेक दुचाकींची तोडफोड, पाहा VIDEO

What Triggered the Nagpur Mahal Area Violence? : नागपूरच्या महाल परिसरात इन्स्टाग्रामवरील वादातून १२ जणांच्या टोळक्याने शस्त्रांसह धुमाकूळ घालत अनेक दुचाकींची तोडफोड केली. पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले असून तपास सुरू आहे.
Nagpur Mahal Area Instagram Dispute Violence Case

Nagpur Mahal Area Instagram Dispute Violence Case

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

नागपूर : शहरातील गुन्हेगारीच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नसतानाच मंगळवारी मध्यरात्री महाल परिसरातील गाडीखाना आणि जोहरीपुरा भागात काही तरुणांनी शस्त्रांसह (Nagpur Mahal Area Instagram Dispute Violence Case) धुमाकूळ घालत दहशत निर्माण केली. इन्स्टाग्रामवरील वैयक्तिक वादातून ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
nagpur crime
police case
boyfriend
instagram
police department

Related Stories

No stories found.