Nagpur Mahal Violence : 'एक्स गर्लफ्रेंड'च्या वादातून नागपूर हादरलं! हातात तलवारी घेऊन 12 तरुणांचा मध्यरात्री थरार; अनेक दुचाकींची तोडफोड, पाहा VIDEO

नागपूर : शहरातील गुन्हेगारीच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नसतानाच मंगळवारी मध्यरात्री महाल परिसरातील गाडीखाना आणि जोहरीपुरा भागात काही तरुणांनी शस्त्रांसह (Nagpur Mahal Area Instagram Dispute Violence Case) धुमाकूळ घालत दहशत निर्माण केली. इन्स्टाग्रामवरील वैयक्तिक वादातून ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..सोशल मीडियावरून वादाची ठिणगीमिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी तरुणाच्या 'एक्स गर्लफ्रेंड'ची दुसऱ्या एका तरुणाशी इन्स्टाग्रामवर ओळख झाली होती. या कारणावरून संबंधित तरुणांमध्ये काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. या वादातून सूड उगवण्याच्या उद्देशाने मंगळवारी रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास आरोपीने आपल्या सुमारे १२ साथीदारांसह गाडीखाना परिसर गाठला..शस्त्रांसह दहशत, अनेक दुचाकींची तोडफोडहातात तलवार आणि इतर धारदार शस्त्रे घेऊन आलेल्या या टोळक्याने परिसरात आरडाओरडा करत दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या अर्धा डझनहून अधिक दुचाकींची त्यांनी शस्त्रांच्या सहाय्याने तोडफोड केली. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले..नागरिकांचे धाडस; काही आरोपी रंगेहात पकडलेटोळक्याचा धुमाकूळ सुरू असताना परिसरातील नागरिकांनी एकत्र येत धाडस दाखवले. त्यांनी काही आरोपींना रंगेहात पकडून त्यांना चांगलाच चोप दिला आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..१२ जणांचा सहभाग; बहुतांश आरोपी अल्पवयीनया प्रकरणाचा तपास गणेशपेठ पोलिसांकडून सुरू आहे. पोलीस उपायुक्त राहुल मदने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेत एकूण १२ जणांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यातील बहुतांश आरोपी अल्पवयीन असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आतापर्यंत तिघांना ताब्यात घेण्यात आले असून इतर फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, ही घटना कोणत्याही हिंदू-मुस्लिम वादाशी संबंधित नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. परिसरात सध्या पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..