नागपूर

Nagpur Crime:पत्नीच्या चारित्र्यावर संशयातून मारहाण; नागपुरात महिलेचा मृत्यू, पतीला अटक

Nagpur Crime, Woman Dies, Husband Arrested प्रकरणात पत्नीच्या चारित्र्यावर संशयातून झालेल्या मारहाणीत महिलेचा मृत्यू झाला. कपिलनगर पोलिसांनी पतीला ताब्यात घेतले असून घटनेचा तपास सुरू आहे.
Ladkhed Crime, Woman Dies, Sword Attack

.Ladkhed Crime, Woman Dies, Sword Attack

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर,: पत्नीचे बाहेर अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून पतीने मारहाण करीत, खून केल्याची धक्कादायक घटना कामगारनगरातील न्यू म्हाडा कॉलनी परिसरात गुरुवारी (ता.१) रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. कपिल पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. लक्ष्मी रोशन शाहाकार (वय ३३, रा. न्यू म्हाडा कॉलनी, कामगारनगर) असे मृत पत्नीचे तर रोशन किशोर शाहाकार (वय ४२) असे आरोपीचे नाव आहे.

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