Nagpur Electric Pole: अयोध्यानगरात खांबांनी आणले जेरीस; जवाहरनगर, शारदा चौकातही खांबांमुळे अपघाताची शक्यता

नागपूर : शहरातील रस्त्यांवर उभे असलेले विजेचे खांब सध्या नागरिकांच्या जिवाला धोका ठरत आहेत. अयोध्यानगर, जवाहरनगर, जुना सुभेदार आणि शारदा चौक या परिसरातील अनेक ठिकाणी हे खांब गंजलेले, वाकलेले व तारा सैल झालेल्या दिसतात. पावसाळ्यात या खांबांमधून अपघाताच्या घटना घडण्याची शक्यता वाढली आहे..नागरिकांकडून महानगरपालिकेकडे आणि विद्युत वितरण कंपनीकडे वारंवार तक्रारी करण्यात येत असल्या तरी परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. काही भागात हे खांब मधोमध रस्त्यावर असल्याने वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागतो. अनेक ठिकाणी खांबांच्या भोवती उघडे वायरिंग, तुटलेले स्विच बॉक्सेस आणि पाण्याचे साचलेले खड्डे दिसून येतात. ज्यामुळे, विजेचा धक्का बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..अनेकांना झटका बसल्याचा अनुभवअलीकडेच काही भागात लहान मुलांना आणि पायी चालणाऱ्या किरकोळ शॉक बसल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी अंधारात हे खांब अधिक धोकादायक ठरतात. जुने आणि निकृष्ट दर्जाचे खांब बदलण्याची गरज आहे. तसेच खांबांवरील वायरिंग योग्य प्रकारे जोडली पाहिजे. स्थानिक प्रशासनाने तातडीने सर्व खांबांची तपासणी करून गंजलेले, वाकलेले किंवा तुटलेले खांब बदलण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..अपघाताची प्रतीक्षा कशाला ?एखादा मोठा अपघात झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. तुटलेल्या तारा, लोखंडी खांबांची जंग लागलेली स्थिती आणि खांबांचा रस्त्याच्या मध्यभागी उभा असलेला अडथळा यामुळे, वाहतूक आणि जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. शहरातील अनेक भागांत रस्त्यावरील वीज खांबांची धोकादायक अवस्था पाहून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..दररोज घराबाहेर पडताना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. प्रशासनाने लवकरात लवकर या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, नाहीतर मोठा अपघात झाल्यावरच हालचाल होणार का? असा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ही समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, आमच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने कारवाई करावी.- सुभाष निमजे, नागरिक.दररोजचा प्रवास धोकादायक बनला आहे. अनेक खांबांना आधार नसल्याने ते कधीही कोसळतील अशी भीती वाटते. रस्त्याच्या मध्यभागी खांब असल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले, विशेषता दुचाकीस्वार आणि रात्रीच्या वेळी वाहनचालक यांना त्रास होतो. वीज तारा खाली लोंबकळत असल्याने मुलांचे व पायी चालणाऱ्यांचा जीव धोक्यात येते. तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नाही. काही ठिकाणी विद्युत खांबांच्या शॉकमुळे अपघात होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.-ऋतुजा वासनिक, नागरिक.