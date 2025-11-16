नागपूर

Nagpur Electric Pole: अयोध्यानगरात खांबांनी आणले जेरीस; जवाहरनगर, शारदा चौकातही खांबांमुळे अपघाताची शक्यता

Loose Wires & Broken Boxes Increase Accident Risk: नागपूरातील अयोध्यानगरसह अनेक भागांत गंजलेले व तुटके वीज खांब जीवघेणे ठरत आहेत. नागरिकांनी प्रशासनाकडे तक्रारींचा पाढा लावला.उघड्या तारांमुळे शॉक बसण्याच्या घटना; नागरिकांकडून तातडीने कारवाईची मागणी.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शहरातील रस्त्यांवर उभे असलेले विजेचे खांब सध्या नागरिकांच्या जिवाला धोका ठरत आहेत. अयोध्यानगर, जवाहरनगर, जुना सुभेदार आणि शारदा चौक या परिसरातील अनेक ठिकाणी हे खांब गंजलेले, वाकलेले व तारा सैल झालेल्या दिसतात. पावसाळ्यात या खांबांमधून अपघाताच्या घटना घडण्याची शक्यता वाढली आहे.

