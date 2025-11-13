नागपूर : रस्त्यावरील विद्युत खांब धोकादायक असून अपघाताला आमंत्रण देणारे आहे. शहरातील विविध रस्त्यावर असलेला हा प्रकार ‘सकाळ’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून प्रकाशित करताच महावितरणने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष भागाची पाहणी करीत असून विद्युत खांबांचा आढावा घेत आहे..‘सिद्धेश्वरीनगर-मेहरबाबानगर रस्त्याला सहा वर्षांपासून वनवास’या मथळ्याखाली वृत्तमालिकेत बातमी प्रकाशित केल्यानंतर महावितरणकडून त्याची दखल घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात महावितरणचे म्हणणे आहे की, २५ वर्षे जुन्या ओव्हरहेड (ओएच) वीज वाहिनीच्या तक्रारीनंतर या भागातील खांब हलविण्याबाबत तत्काळ तपासणी करण्यात आली..मात्र, जागेच्या मर्यादांमुळे ही वीज वाहिनी हलविणे शक्य नसल्याने डीपीडीसी योजनेअंतर्गत ही जुनी वीज वाहिनी भूमिगत करण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करून सादर करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प डीपीडीसी योजनेअंतर्गत राबवला जाणार असून लवकरच कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती महावितरणने दिली..निधी अभावी रखडले गोधनीचे काम‘गोधनीतील सिमेंट रस्त्याच्या मधोमध विजेचे खांब’ या समस्येवर वृत्तमालिकेत बातमी प्रकाशित केल्यानंतर महावितरणने निधी अभावी खांब हलविण्याचे काम रखडल्याचे स्पष्ट केले आहे. गोधनी नगरपंचायतीच्या हद्दीत ही वीज वाहिनी आहे..वीज वाहिनी हलविण्याच्या कामासाठी तयार करण्यात आलेले अंदाजपत्रकात १.३ टक्के पर्यवेक्षण शुल्काची मागणी आहे. परंतु, नगरपंचायतीकडून शुल्क भरले नसल्याने काम सुरू झालेले नाही. निधीच्या अभावामुळे हे काम प्रलंबित असल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...महापालिकेसोबत पाठपुरावा सुरूकामगारनगर (श्रीकृष्ण नगर, नंदनवन) येथील रस्त्यावरील विद्युत खांब हा महानगरपालिकेचा पथदिवा आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता खांबाची सध्याची स्थिती खराब झाल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत मनपा प्रशासनाला कळविण्यात आले तत्काळ दुरुस्तीच्या सूचना केल्या आहेत. या कामाचा पुढील पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. पथदिवे हे रस्ते प्रकाश योजनेअंतर्गत येत असल्याने त्याची दुरुस्ती आणि देखभाल ही मनपाची जबाबदारी आहे. रस्त्यावरील विद्युत खांब हटविण्यासाठी महावितरण तयार असून महापालिकेने त्यांची डिमांड भरल्यास ही कारवाई गतीने करण्यात येणार असल्याचेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.