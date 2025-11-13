नागपूर

Nagpur Dangerous Electric Poles: महावितरणने घेतला विद्युत खांबांचा आढावा; ‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेची तत्‍काळ घेतली दखल

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : रस्त्यावरील विद्युत खांब धोकादायक असून अपघाताला आमंत्रण देणारे आहे. शहरातील विविध रस्त्यावर असलेला हा प्रकार ‘सकाळ’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून प्रकाशित करताच महावितरणने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष भागाची पाहणी करीत असून विद्युत खांबांचा आढावा घेत आहे.

