Nagpur News: सफाई कामगाराचा जीव देण्याचा प्रयत्न; दंतच्‍या अधिकाऱ्यांनी अंगावर फेकली फाईल

Employee Rights: नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालयातील सफाई कामगाराचा जीव देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची पत्नी गाडीतील पेट्रोल संपल्यानंतर घरी परतल्यावर त्यांना गळफास घेतलेली अवस्था दिसली. अजयची फाईल त्याच्या अंगावर भिरकावल्याची चर्चा दंत वर्तुळात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : उपराजधानीतील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात कार्यरत एका सफाई कामगाराने सुसाईड नोट (चिठ्ठी) लिहून घरी गळफास घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. अजय मलिक असे या कामगाराचे नाव आहे. तो सध्या खासगी रुग्णालयात व्हेंटिलेटवर आहे. या घटनेमुळे शासकीय दंत महाविद्यालयात खळबळ उडाली आहे.

