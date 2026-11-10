नागपूर

Nagpur Crime News: वाहनासमोर फटाके फोडण्याच्‍या वादातून तरुणाचा हत्या ; कुख्यात गुंडासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Nagpur Crime, Diwali Night Attack : वाहनासमोर फटाके फोडण्यावरून झालेल्या वादातून नागपुरातील देवनगर चौकात २७ वर्षीय अमन सपाटे यांच्यावर चौघांनी धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला. या घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला असून चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Police investigate the fatal attack on a 27-year-old man following a dispute over firecrackers in Nagpur's Deonagar area.

Police investigate the fatal attack on a 27-year-old man following a dispute over firecrackers in Nagpur's Deonagar area.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : वाहनासमोर फटाके फोडण्यावरून झालेल्या वादाचे पर्यवसान तुंबळ हाणामारीत झाले. यावेळी चार जणांनी मिळून एका तरुणावर धारदार शस्त्रांनी वार करून त्याचा निर्घृण खून केला. लक्ष्मीपूजनाच्या रात्री बजाजनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील देवनगर चौकात रविवारी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली.

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