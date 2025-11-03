नागपूर

Nagpur News: जिल्ह्यात विकासाचा नवा मापदंड निर्माण करू; चंद्रशेखर बावनकुळे, ३० हजारांवर पट्टे वाटप, ७५ हजार घरकुलांचे नियोजन

Green Transportation Drive with 650 Electric Buses: नागपूर जिल्ह्यात महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली ३० हजार पट्टे, ७५ हजार घरकुलं आणि आधुनिक अंगणवाड्या उभारणीचा मोठा विकास आराखडा.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शहराच्या वाढत्या विस्ताराबरोबर येथील रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, सक्षम परिवहन यंत्रणा, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व आरोग्याच्या सुविधा यावर प्राधान्याने भर देऊन विकासाचा एक आदर्श मापदंड निर्माण करू, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

