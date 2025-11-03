Nagpur News: जिल्ह्यात विकासाचा नवा मापदंड निर्माण करू; चंद्रशेखर बावनकुळे, ३० हजारांवर पट्टे वाटप, ७५ हजार घरकुलांचे नियोजन

नागपूर : शहराच्या वाढत्या विस्ताराबरोबर येथील रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, सक्षम परिवहन यंत्रणा, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व आरोग्याच्या सुविधा यावर प्राधान्याने भर देऊन विकासाचा एक आदर्श मापदंड निर्माण करू, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले..जिल्ह्यातील विविध विकासकामांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी यादृष्टीने येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए)चे सभापती संजय मीणा, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी उपस्थित होते..३० हजार पट्ट्यांचे वाटप : डॉ. इटनकरनागपूरच्या विकासाबाबत शासनाने सर्वसामान्यांना डोळ्यासमोर ठेवून जे धोरणात्मक निर्णय घेतले, त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या उपलब्धतेसह अनेक कायदेशीर बाबी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मार्गी लावण्यात आल्यात. जिल्ह्यात सुमारे १२०० किलोमीटरचे पाणंद रस्ते उपलब्ध झालेत..या रस्त्याला फ्लाय ॲशची जोड देऊन अधिक मजबुती साधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले. गोरगरिबांच्या हक्काच्या घरासाठी ३० हजारांवर पट्टे वाटप केले. झुडपी जंगलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार लवकरच जिल्ह्यातील सुमारे १५ हजार हेक्टर जमीन मोकळी करण्यात येईल. महसूल पातळीवर सर्वसामान्यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी ज्या सातत्याने चकरा माराव्या लागत होत्या त्या ई-नझुल मार्फत कमी केल्या आहेत. लोकांना घरबसल्या या प्रक्रियेत भाग घेता येणे शक्य झाल्याचे डॉ. इटनकर यांनी सांगितले..आधुनिक अंगणवाड्यांची निर्मिती : महामुनीजिल्हा परिषदेअंतर्गत सर्वांसाठी घरे या निर्णयाप्रमाणे सुमारे ७५ हजार घरांबाबतचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. ते आवास योजनेतून गरजू पात्र व्यक्तींना उपलब्ध करून देण्यात येईल. नुकतेच सुमारे १६०० बचत गटांना प्रत्येकी एक लाख रुपये बीजभांडवल उपलब्ध करून दिले. यातून अनेक भागात विविध लहान व्यवसायांना गती मिळेल, असा विश्वास महामुनी यांनी व्यक्त केला. लहान मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणासह आरोग्याच्यादृष्टीने अंगणवाड्या ह्या अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. ४० आधुनिक अंगवाड्यांची उभारणी होत असून, ६० अंगणवाड्यांना एआय बेसची जोड देण्यात आल्याची माहिती महामुनी यांनी दिली..प्रकल्पग्रस्तांना हक्काची घरे मिळणार! मिरा-भाईंदर महापालिकेला दोन हजार सदनिका मंजूर.पर्यावरणपूरक वाहतूकीला प्राधान्य : डॉ. चौधरीमहानगरपालिकेअंतर्गत विविध विकासकामांना गती मिळावी यासाठी शासनाने नुकताच ३१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यातून पाणीप्रश्न, रॅाक गार्डन, विविध ठिकाणी क्रीडांगणे, उद्यानाचे सौंदर्यीकरण, व्यायामशाळा आदी विकासकामांसह वाठोड्यात आदर्श असा नंदग्राम प्रकल्प साकारत असल्याचे डॉ. चौधरी म्हणाले. येथे १२२ गोठ्यांत सुमारे ३,४६० मोकाट जनावरांना जागा उपलब्ध होईल. शहरातील परिवहन सुविधा भक्कम करण्यासाठी २५० ई बसेस उपलब्ध आहेत. लवकरच सर्व मिळून ही संख्या ६५० पेक्षा जास्त होईल. अमृत २ योजनेअंतर्गत पोहरा नदी प्रदूषण प्रकल्प, नाग नदी प्रदूषण निर्मूलनासाठी पुढील टप्पा, अत्याधुनिक ई लायब्ररी, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नारी येथे ५१८ सदनिकांचा प्रकल्प व सुमारे ५ हजार घरकूल साकारण्याबाबत प्रगती सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.