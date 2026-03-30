Nagpur News: क्रीडा-सांस्कृतिक महोत्सवासाठी जि.प. कडून २० लाखांची तरतूद

नागपूर: जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवासाठी २० लाखांची तरतूद करण्यात आहे. दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या या महोत्सवातून कर्मचाऱ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळत असून, यंदाच्या वाढीव निधीमुळे उपक्रम अधिक व्यापक स्वरूपात राबवला जाणार आहे. मागील वर्षी यात १३ लाखांची वाढ करण्यात आली होती, हे विशेष..जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित क्रीडा स्पर्धांमध्ये धावणे, लांब उडी, गोळाफेक, रस्सीखेच, क्रिकेट, कबड्डी, व्हॉलिबॉल, कॅरम, बुद्धिबळ आणि बॅडमिंटन अशा विविध खेळांचा समावेश असतो. तसेच पुष्पसजावट व रांगोळी स्पर्धांनाही घेण्यात येतात..सांस्कृतिक विभागात एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, फॅशन शो यांसारख्या कलागुणांचे सादरीकरण केले जाते. सन २०२६ मध्ये पार पडलेल्या स्पर्धांमध्ये पंचायत समिती उमरेडने सादर केलेल्या नाटकाने प्रथम क्रमांक पटकावला होता. सामाजिक संदेश देणाऱ्या या नाटिकेचे समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले होते. तसेच विभाग प्रमुख आणि गटविकास अधिकाऱ्यांमध्ये रंगलेल्या क्रिकेट सामन्याने स्पर्धेला रंगत आणली होती..या सामन्यात विभाग प्रमुखांच्या संघाने बाजी मारली होती. विशेष म्हणजे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनीही या क्रिकेट संघात सहभाग घेतला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवासाठी करण्यात आलेल्या भरीव तरतुदीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या उत्साहात भर पडली आहे..या निर्णयाबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अंशुजा गराटे यांचे कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे व सचिव नरेंद्र धनविजय यांनी आभार मानले आहेत.