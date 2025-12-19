नागपूर

Nagpur District Court: नागपूर जिल्हा न्यायालयाला बॉम्ब धमकी; बीबीडीएसकडून कसून तपासणी

Bomb threat email sent to Nagpur District Court: सदरमधील जिल्हा न्यायालयाच्या ईमेलवर गुरुवारी (ता.१८) सकाळी साडेदहा वाजताच्या सुमारास न्यायालय बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

