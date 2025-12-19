Nagpur District Court: नागपूर जिल्हा न्यायालयाला बॉम्ब धमकी; बीबीडीएसकडून कसून तपासणी

नागपूर : सदरमधील जिल्हा न्यायालयाच्या ईमेलवर गुरुवारी (ता.१८) सकाळी साडेदहा वाजताच्या सुमारास न्यायालय बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली..यानंतर बॉम्ब शोध व नाशक पथकाने तिन्ही इमारतींची कसून तपासणी केली. पोलिसांनी परिसरात बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजताच्या सुमारास जिल्हा न्यायालयाच्या कार्यालयातील ईमेल आयडीवर एका अनोळखी व्यक्तीच्या ईमेल आयडीवरून मेल आला..यात दुपारी दोन वाजता न्यायालय आणि न्यायाधीशांचे चेम्बर बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली. न्यायालय प्रशासनाने याची माहिती तत्काळ सदर पोलिसांना दिली. पोलिस मोठ्या ताफ्यासह परिसरात दाखल झाले. सोबत बॉम्ब शोध व नाशक विभागाची दोन पथके परिसरात तपासणीसाठी दाखल झाली. त्यांनी संपूर्ण परिसरात शोध मोहीम सुरू केली..शोध मोहिमेमध्ये दोन ईमारती आणि परिसरातील जुनी इमारत अशा तीन इमारतीमधील प्रत्येक खोलीचीही तपासणी केली. पोलिसांनी वकिलांसह नागरिकांना न्यायालय रिक्त करण्याचे आदेश दिले. तीन तासांच्या तपासणीनंतर हा खोडसाळपणा असल्याची बाब निदर्शनास आली. तत्पूर्वी जिल्हा बार असोसिएशनच्या वतीने पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले. पोलिसांनी ईमेल पाठविणाऱ्या आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..‘देशातील सर्वच न्यायालये उडवून टाकू’न्यायालयाच्या कार्यालयीन मेल आयडीवर आलेल्या धमकीच्या ई-मेलमध्ये मुंबई, नागपूरसह देशातील इतर सर्वच न्यायालये उडवून देण्याचा उल्लेख असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. दिल्लीतील कारमध्ये बॉम्बस्फोटानंतर राज्यातील संस्थांना उडवून देण्याच्या धमकीचे ईमेल येत आहेत. यापूर्वी नागपुरातही अलर्ट जारी करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.