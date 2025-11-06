नागपूर : सुमारे चार हजार ४५५ अधिकारी व कर्मचारी या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली..ज्या मतदारांचे नाव दोन किंवा त्याहून अधिक मतदार यादीत नोंदवले गेले आहे, अशा मतदारांच्या नावासमोर आता दोन स्टार चिन्हांकित केले जाणार आहे. अशा मतदारांनी स्वतः कोणत्या मतदार केंद्रावर मतदान करणार आहेत, याची स्पष्ट नोंद आधीच करावी लागेल, दोन ठिकाणी नाव असले तरी मतदान केवळ एका ठिकाणीच करता येईल..त्यासाठी संबंधित मतदाराकडून मतदानाच्या आधी किंवा मतदानाच्या दिवशी ‘मी फक्त एका ठिकाणीच मतदान करीन’ असे नमूद केलेले हमीपत्र घेतले जाईल. हे हमीपत्र दिल्यानंतरच संबंधित मतदारास मतदानाचा अधिकार मिळेल. ही प्रक्रिया मतदार यादीतील अचूकता राखण्यासाठी आणि दुहेरी मतदानास आळा घालण्यासाठी राबवली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..यामुळे मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार आहे. जिल्ह्यातील १५ नगर परिषद आणि १२ नगर पंचायतींसाठी निवडणूक होणार आहे. ३७४ प्रभागातून यात ५४६ सदस्य निवडले जाणार आहेत. २७ निवडणूक निर्णय अधिकारी तर साहाय्यक निवडणूक अधिकारी कार्यरत असतील..राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणुका मुख्य, निर्भय व निःष्पक्ष, पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले आहे. प्रारूप मतदार यादीनुसार मतदारांची संख्या सुमारे सात लाख बत्तीस हजारांच्यावर असणार आहे..Local Body Institutions Election : सहासष्टहजार अधिकारी, कर्मचारी हवेत! ‘नगरपरिषद’ व ’नगरपंचायतीं’साठी निवडणूक आयोगाची माहिती.सर्व पात्र मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहन आयोगाने केले असून लोकशाही मजबूत करण्यात सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले. तुमच्या क्षेत्रातील इतरांना पुढे येऊन मतदान करण्यास प्रोत्साहित करा, असे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला जिल्हा पोलिस अधीक्षक ग्रामीण हर्ष पोद्दार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.