नागपूर

Nagpur Elections: निवडणुकीसाठी साडेचार हजार अधिकारी-कर्मचारी सज्‍ज

Maharashtra Elections: नागपूर जिल्ह्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांसाठी ४,४५५ अधिकारी-कर्मचारी सज्ज झाले आहेत. दोन मतदार याद्यांमध्ये नाव असणाऱ्या मतदारांना मतदानापूर्वी हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : सुमारे चार हजार ४५५ अधिकारी व कर्मचारी या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

