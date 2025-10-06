नागपूर

Nagpur Panchayat Elections: १३ पंचायत समिती सभापतीपदांची आरक्षण सोडत आज

Nagpur News: नागपूर जिल्ह्यातील १३ पंचायत समिती सभापतीपदांसाठी आज आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिलांसाठी आरक्षण निश्चित केले जाणार असून प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यात येईल.
नागपूर : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया नागपूर जिल्ह्यात वेगाने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ६) जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.

