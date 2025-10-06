Nagpur Panchayat Elections: १३ पंचायत समिती सभापतीपदांची आरक्षण सोडत आज

नागपूर : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया नागपूर जिल्ह्यात वेगाने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता. ६) जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे..याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अधिकृत सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) पत्र पाठवून सोडतीसंदर्भातील संपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यानुसार, सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन सभागृहात ही सोडत काढण्यात येणार आहे..१३ पंचायत समिती सभापतीपदांची आरक्षण सोडत आजमहाराष्ट्र शासनाच्या ‘जिल्हा परिषद व पंचायत समिती नियम १९६२’नुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच महिलांसाठी आरक्षण ठरविण्यात येते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे..आगामी निवडणुकांपूर्वी होणारी ही आरक्षण सोडत स्थानिक राजकीय समीकरणांवर थेट परिणाम करणारी ठरणार आहे. आरक्षणानुसार अनेक पंचायत समित्या आणि गटांमधील राजकीय गणीत बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोडतीकडे सर्व राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे..Nagpur Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची धामधूम; नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत उद्या, नगरपरिषदेसाठी बुधवारी.जिल्ह्यातील नगरपरिषदकामठी, उमरेड, वाडी, काटोल, रामटेक, सावनेर, खापा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी, नरखेड, मोहपा, मोवाड, वानाडोंगरी, बुटीबोरी, कन्हान-पिपरी आणि डिगडोह (देवी) या १५ नगरपरिषदांची आरक्षण सोडत बुधवारी (ता.८) काढण्यात येईल. सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.