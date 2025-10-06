नागपूर

Nagpur Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची धामधूम; नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत उद्या, नगरपरिषदेसाठी बुधवारी

Nagpur Municipal Elections: नागपूर जिल्ह्यातील २७ नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडत ७ आणि ८ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखत अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग आणि महिलांसाठी आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. जिल्ह्यातील १२ नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता.७) तर १५ नगरपरिषदांसाठी बुधवारी (ता.८) आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. या सोडतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक तयारी पूर्ण केली असून संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे.

