Nagpur Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची धामधूम; नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत उद्या, नगरपरिषदेसाठी बुधवारी

नागपूर : जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. जिल्ह्यातील १२ नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता.७) तर १५ नगरपरिषदांसाठी बुधवारी (ता.८) आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. या सोडतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक तयारी पूर्ण केली असून संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे..जिल्ह्यात एकूण २७ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. मंगळवारी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या आरक्षण सोडतीसाठी शासनाने पीठासीन अधिकारी म्हणून विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे..महादुलाकरिता सावनेरचे उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, मौदा संजय पवार, भिवापूर विद्यासागर चव्हाण, बहादुरा विशालकुमार मेश्राम, कांद्री-कन्हान प्रियेश महाजन, बिडगाव-तरोडी विवेक साळुंखे, बेसा-पिपळा वंदना संवरंगपते, पारशिवनी इंदिरा चौधरी, नीलडोह सुरेश बगडे, कोंढाळी पीयूष चिवंडे, गोंधनी रेल्वे एनआयटीचे महाव्यवस्थापक श्रीराम मुंदडा, तर येरखेडाकरिता एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी मनोहर पोटे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..बुधवारी (ता.८) कामठी, उमरेड, वाडी, काटोल, रामटेक, सावनेर, खापा, कळमेश्वर-ब्राह्मणी, नरखेड, मोहपा, मोवाड, वानाडोंगरी, बुटीबोरी, कन्हान-पिपरी आणि डिगडोह (देवी) या १५ नगरपरिषदांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येईल..Mangalwedha Municipality: 'मंगळवेढा नगराध्यक्षपद सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष'; नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाकधूक वाढली.राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिलांसाठी आरक्षण ठरविण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व तयारी केली आहे. या आरक्षण सोडतीकडे सर्व राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले असून, आरक्षणानुसार अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंगळवार आणि बुधवारी होणाऱ्या या सोडती राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..